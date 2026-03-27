Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 27 mars 2026 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, pas moins de 63 millions d'euros sont mis en jeu. Quelqu'un trouvera-t-il les résultats gagnants ?

Pour ce nouveau tirage Euromillions, vendredi 27 mars 2026, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 63 millions d'euros. Un gros lot qui ne devrait pas laisser les participants de marbre, même si on est loin du plus gros jackpot possible à ce jeu de hasard.

En effet, jusqu'à 250 millions d'euros peuvent être promis à qui trouvera le résultat Euromillions. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour le tirage de ce soir. En attendant de voir une telle somme être proposée, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats Euromillions seront connus à partir de 20h30, dans la foulée du tirage, et indiqués ci-dessous :

Comment récupérer ses gains si on trouve le résultat Euromillions ?

Une fois les résultats Euromillions du jour révélés, les participants ont soixante jours pour se manifester auprès de la Française des jeux et récupérer leurs gains. Petite précision : soixante jours "à compter de la date du dernier tirage ou évènement auquel le reçu a participé", et donc pas forcément à partir du tirage gagnant. Attention, en revanche, on ne récupère pas ses gains de la même manière selon qu'on a joué sur le site internet et sur l'application FDJ ou qu'on a joué en point de vente.

Pour ceux qui ont participé au tirage Euromillions sur Internet ou l'application FDJ, "le montant correspondant à votre gain sera automatiquement crédité sur votre compte joueur", indique le site de la Française des jeux. À moins d'être un grand vainqueur !

Si on a joué en point de vente agréé par la FDJ, il faut retourner dans celui-ci avec son reçu et y percevoir ses gains, mais uniquement s'ils sont inférieurs à 30 000 euros. Au-delà de cette somme, mais en dessous de 500 000 euros, "il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ". Si le gain est supérieur à 500 000 euros, qu'on est joué en ligne ou en point de vente, il faut contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60.