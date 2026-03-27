Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 27 mars 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi 27 mars a-t-il fait un heureux élu ? Découvrez sans plus attendre les résultats gagnants !

Pour ce nouveau tirage Euromillions, vendredi 27 mars 2026, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient la coquette somme de 63 millions d'euros. À l'heure du résultat, le verdict est sans appel : il n'y a pas eu de grand vainqueur. Personne n'a eu, semble-t-il, assez de chance pour parier sur les bons résultats Euromillions.

Dans le détail, on apprend toutefois que deux grilles, dont une validée en France, ont quand même été cochées correctement des cinq chiffres et d'un des deux numéros étoile. Leurs détenteurs remportent ainsi 353 647,20 euros. Six autres grilles, dont trois validées en France, permettent à leurs propriétaires de remporter 27 551 euros. Voici tous les résultats Euromillions :

Tirage du vendredi 27 mars 2026 4 - 10 - 43 - 44 - 48 2 4

MyMillion : LL 648 3204

Comment récupérer ses gains si on trouve le résultat Euromillions ?

Une fois les résultats Euromillions du jour révélés, les participants ont soixante jours pour se manifester auprès de la Française des jeux et récupérer leurs gains. Petite précision : soixante jours "à compter de la date du dernier tirage ou évènement auquel le reçu a participé", et donc pas forcément à partir du tirage gagnant. Attention, en revanche, on ne récupère pas ses gains de la même manière selon qu'on a joué sur le site internet et sur l'application FDJ ou qu'on a joué en point de vente.

Pour ceux qui ont participé au tirage Euromillions sur Internet ou l'application FDJ, "le montant correspondant à votre gain sera automatiquement crédité sur votre compte joueur", indique le site de la Française des jeux. À moins d'être un grand vainqueur !

Si on a joué en point de vente agréé par la FDJ, il faut retourner dans celui-ci avec son reçu et y percevoir ses gains, mais uniquement s'ils sont inférieurs à 30 000 euros. Au-delà de cette somme, mais en dessous de 500 000 euros, "il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ". Si le gain est supérieur à 500 000 euros, qu'on ait joué en ligne ou en point de vente, il faut contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60.