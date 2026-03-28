Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 28 mars 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Le tirage Loto de ce samedi 28 mars 2026 proposait une somme généreuse de 8 millions d'euros. Les résultats étaient disponibles dans cet article à partir de 20h30.

Ce samedi 28 mars 2026, la FDJ met en jeu, pour son tirage Loto, la somme de 8 millions d'euros, ainsi que 10 gagnants tirés au sort qui pourront gagner chacun 20 000 euros. Pour empocher les gains, il faut trouver le résultat gagnant, c'est-à-dire les 5 numéros gagnants et le numéro Chance. Chaque semaine, le jackpot augmente d'un million d'euros, et ce, à chaque fois qu'il n'est pas remporté, faute de joueur ayant parié les bons résultats. Lors du tirage LOTO, organisé le lundi, le mercredi et le samedi, les numéros gagnants sont tirés au sort. Les joueurs peuvent valider leur grille jusqu'à 20h15 le jour du tirage.

La probabilité de décrocher le jackpot du Loto reste très faible, d’environ 1 chance sur 19 millions, ce qui rend ces gains exceptionnels et très convoités.

Comment savoir si on a gagné au Loto ?

Pour vérifier que vous avez les bons numéros, consultez les résultats du tirage. Les numéros gagnants et le numéro Chance sont révélés dès 20h35 sur TF1, sur le site de la FDJ ou sur Linternaute.com.

Pour connaître vos gains, comparez votre grille aux numéros tirés ou utilisez un simulateur de gains en ligne. Outre le jackpot, il est également possible de gagner avec le second tirage, le Joker+ ou grâce aux codes gagnants de 20 000 euros.

Comment récupérer ses gains en cas de victoire ?

Une fois que vous avez vérifié les résultats du Loto et que vous faites partie des heureux gagnants, récupérer vos gains est très simple. Si vous avez joué en ligne sur fdj.fr, il suffit de vous connecter à votre compte : votre gain sera automatiquement crédité. Encore mieux, si vous avez renseigné votre RIB, le montant est directement versé sur votre compte bancaire à condition que le gain ne dépasse pas 500 000 euros. Au-delà de cette somme, il faudra suivre les instructions reçues par e-mail de l'équipe de fdj.fr.

Si vous avez joué en point de vente, vous pouvez récupérer vos gains directement auprès du commerçant si la somme ne dépasse pas 30 000 euros. Pour un gain supérieur à 500 000 euros, il est nécessaire de contacter le service clients au 09 69 36 60 60 (appel non surtaxé). Vous serez alors mis en relation avec le service Relations Gagnants, qui accompagne les grands vainqueurs à cette nouvelle étape de leur vie.