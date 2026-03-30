Agression au couteau à Paris : une personne gravement blessée dans le Tramway, ce que l'on sait

Une personne a été grièvement blessé ce dimanche 29 mars dans un tramway parisien. L'agression s'est produite aux alentours de 23 heures, à Porte de la Chapelle.

Ce dimanche 29 mars, une rixe s'est produite dans l'une des rames d'un tramway parisien, aux alentours 23 heures au niveau de Porte de la Chapelle. C'est le syndicat FO Sûreté RATP qui a publié, ce lundi matin, une vidéo montrant l'état du t3b après cette violente agression par "arme blanche". Des traces de sang était visibles sur le sol après les faits.

Selon une source policière, que cite Le Parisien, deux passagers de la ligne RATP ont été impliqués dans cette affaire. L'un a reçu des coups de couteau au visage et l'autre en est à l'origine. Le premier, grièvement blessé, a directement été transporté à l'hôpital par les secours, indiquent les pompiers de Paris à ICI Île-de-France. Son pronostic vital était engagé hier soir. L'homme présente plusieurs plaies au niveau du visage, d'une main et des bras. En début d'après-midi, le parquet de Paris a annoncé que le pronostic vital a été levé.

D'après la même source, le suspect serait lui toujours en fuite. Une équipe du GPSR, des agents de sûreté de la RATP, avaient en effet été dépêchés sur place, après les signalements de l'agression, sans parvenir à arrêter l'agresseur. Selon la préfecture de police, l'auteur de la rixe est toujours activement recherché.

© 123rf

La RATP explique que la tension entre les deux individus serait montée entre les stations Diane Arbus et Porte de la Chapelle, au nord-est de la capitale, dans le 18ème arrondissement.

"Une enquête de police à laquelle collabore pleinement la RATP a été ouverte", fait savoir la régie autonome, qui ajoute qu'à la suite de cette agression, "et à la demande de la police", le trafic a été interrompu entre Porte de Clignancourt et Rosa Parks de 23h50 à la fin du service. Le temps de prodiguer les soins et de démarrer l'enquête de police, le trafic de la ligne a été partiellement interrompu. Aucun tramway n'a pu circuler entre ces stations. Selon la source policière de France bleu, la rame du tramway "a été évacuée et maintenue sur place" pour permettre de préserver les traces et les indices.

En début d'après-midi, le parquet de Paris a annoncé que "le pronostic vital a été levé". L'objet de la "bagarre" entre les deux hommes reste lui pour le moment inconnue. Le parquet de Paris confirme l'ouverture d'une enquête pour tentative d'homicide, confiée au deuxième district de police judiciaire.