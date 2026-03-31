Disparition d'Ascane Bernard à Marseille : ce que l'on sait à ce stade

Depuis le 14 mars, Ascane Bernard ne donne plus signe de vie. Un appel à témoins a été lancé.

Ascane Bernard, une étudiante de 24 ans a disparu depuis près de 3 semaines dans les Bouches-du-Rhône. La Police nationale a diffusé un avis de "disparition inquiétante". D'après Francebleu, la jeune femme, introuvable depuis le 14 mars dernier, a été localisée pour la dernière fois aux portes de Marseille.

Elle serait partie de chez un ami, chez qui elle se trouvait, rue Paradis, afin de se rendre chez ses parents, dans le 6ème arrondissement de la cité phocéenne, selon celui-ci. Son téléphone a ensuite " borné " du côté d'Allauch. La dernière géolocalisation a été enregistrée au niveau d'un chemin de randonnée sur les hauteurs de la commune, au lieu-dit " La petite tête rouge ", le 14 mars à 16h30.

Plusieurs informations ont été partagés afin de de faire avancer les recherches. Ascane mesure 1m65, a les cheveux châtains clairs, les yeux verts, port un sac à dos noir et a des difficultés à marcher, relate actu.Marseille.

Elle est de " corpulence moyenne " et présente plusieurs signes particuliers, selon la police. Ascane Bernard a un piercing sur la lèvre supérieure et des tatouages "discrets" sur les bras et les jambes. Elle a également des difficultés à marcher et des cicatrices sur les membres supérieurs, indiquent les forces de l'ordre. La jeune femme porte régulièrement des tenues de sport amples et des baskets ainsi qu'un sac à dos EastPak noir. Elle est aussi porteuse de lunettes de vue, indique aussi Nice Matin.

"Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Marseille Sud, par téléphone au 04.84.35.33.11, en semaine aux horaires de bureau, ou au 04.84.35.33.59, le soir et le week-end".