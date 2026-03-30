Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 30 mars 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Pour ce tirage Loto, la Française des jeux propose neufs millions d'euros. Mais quelqu'un trouvera-t-il les résultats gagnants ?

Le tirage Loto de ce lundi 30 mars 2026 s'annonce riche en émotion. Une belle cagnotte est promise à qui trouvera les résultats Loto. En effet, neuf millions d'euros, cela commence à représenter une somme pour le moins séduisante pour les amateurs du Loto. Rappelons que le jackpot minimal est de deux millions d'euros et que la cagnotte moyenne est de cinq millions d'euros. Les neuf millions d'euros du tirage Loto du jour n'en sont donc que plus intéressants.

Comme pour n'importe quel tirage Loto, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Le résultat Loto sera annoncé dans la foulée à partir de 20h30. Les résultats seront à suivre sur TF1, juste après le JT de 20 Heures. Ils seront aussi annoncés sur le site de la Française des jeux et sur votre site préféré, Linternaute.com :

Bientôt un Super Loto pour l'anniversaire du jeu

Sur le site de la Française des jeux est d'ores et déjà annoncé un Super Loto. Un grand événement à ne pas manquer. Il sera organisé le 24 avril prochain, à l'occasion des 50 ans du jeu Loto. Au programme seront proposés pas moins de 13 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout ! Comme c'est généralement le cas lorsque la FDJ organise un Super Loto, 50 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros seront promis aux participants.

Vous souhaitez participer au Super Loto de la FDJ ? Il est dès à présent possible de tenter sa chance moyennant toutefois 3 euros, prix d'une grille de Super tirage Loto, et non d'un tirage classique (2,20 euros). Comme pour n'importe quel rendez-vous, il est possible de jouer en point de vente FDJ, mais aussi sur le site de la Française des jeux ou sur l'application. Et ce, jusqu'à 20h15, le jour J.