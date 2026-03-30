Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 30 mars 2026 [EN LIGNE]

LOTO. La Française des jeux proposait neuf millions d'euros au tirage Loto ce lundi 30 mars. Les résultats sont désormais disponibles.

Le tirage Loto de ce lundi 30 mars 2026 s'annonçait riche en émotions. Un très belle cagnotte était promise à qui trouverait les résultats Loto gagnants. Neuf millions d'euros étaient en effet en jeu. Mais il semble que la chance n'a pas été au rendez-vous. Dix millions d'euros sont mis en jeu lors du prochain tirage Loto.

Pour autant, tous les participants de ce rendez-vous ne repartent pas bredouille. En effet, pas moins de trois grilles ont été cochées correctement des cinq bons chiffres, seul le numéro Chance manque à l'appel. Chacun des détenteurs de ces grilles repart ainsi avec 47 800,80 euros. Trente-sept grilles ont aussi permis à leurs propriétaires d'empocher 945,90 euros chacun. Voici tous les résultats Loto du jour :

Tirage du Loto du lundi 30 mars 2026 8 - 10 - 28 - 29 - 47 5

Joker+ : 9 878 587

Option 2nd tirage : 7 - 12 - 20 - 27 - 38

10 codes gagnants : A 8938 7265 - E 0957 8042 - M 1821 6828 - M 3855 1428 - M 4437 3440 - R 3329 1075 - S 3523 4708 - S 8101 9662 - T 2664 6934 - T 4586 1400

Bientôt un Super Loto pour l'anniversaire du jeu

Sur le site de la Française des jeux est d'ores et déjà annoncé un Super Loto. Un grand événement à ne pas manquer. Il sera organisé le 24 avril prochain, à l'occasion des 50 ans du Loto. Au programme seront proposés pas moins de 13 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout ! Comme c'est généralement le cas lorsque la FDJ organise un Super Loto, 50 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros seront promis aux participants.

Vous souhaitez participer au Super Loto de la FDJ ? Il est dès à présent possible de tenter sa chance moyennant toutefois 3 euros, prix d'une grille de Super tirage Loto, et non d'un tirage classique (2,20 euros). Comme pour n'importe quel rendez-vous, il est possible de jouer en point de vente FDJ, mais aussi sur le site de la Française des jeux ou sur l'application. Et ce, jusqu'à 20h15, le jour J.