Chanson de Jean-Jacques Goldman pour Céline Dion : ce que l'on sait des rumeurs qui circulent

Céline Dion a annoncé son retour sur scène. Elle se produira 10 fois à Paris. Des rumeurs circulent sur la sortie d'un album en collaboration partielle avec Jean-Jacques Goldman.

L'une des plus grandes icones de la musique de notre époque est officiellement de retour. Céline Dion a choisi Paris pour se produire, après plusieurs années d'absence, à cause d'une maladie handicapante. Le 30 mars dernier, aux alentours de 21 heures, la star québécoise a partagé une vidéo dévoilant les dates de ses prochains concerts à la Défense Arena, la plus grande salle d'Europe située à Nanterre (Hauts-de-Seine). Ce qu'elle a cependant omis de révéler, c'est la sortie d'une chanson inédite.

Selon Le Parisien, la chanteuse travaillerait pourtant sur un disque inédit. Il devrait intégrer au moins un morceau issu d'une nouvelle collaboration avec Jean-Jacques Goldman. Et cet album pourrait sortir le 17 avril prochain. Depuis quelques mois déjà, la rumeur de la réunion de ces deux monuments de la musique francophone sur un titre circulait. L'été dernier, plusieurs médias avançaient même que les deux artistes travaillaient sur un "album complet", partage le journal de Montréal.

La première association de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman pour l'album "D'eux", sorti en 1995, demeure à ce jour l'album francophone le plus vendu avec 10 millions de copies qui ont été écoulées à travers la planète. Y figurait plusieurs titres ayant participé à la renommée de la québécoise de 58 ans : Pour que tu m'aimes encore, Destin, J'irai où tu iras et Je sais pas.

En 2025, l'entourage du plus discret des chanteurs médiatiques déclarait au Parisien que Jean-Jacques Goldman "a écrit en 2021 deux chansons pour un éventuel prochain album en français" de Céline Dion, avant de préciser : "Une des deux a été acceptée, mais on ne sait pas si elle a été enregistrée", relate Le Figaro.

Céline Dion se produira 10 fois à Paris

Toujours selon Le Parisien, un second single écrit par l'artiste franco-libanais Ycare sera dévoilé peu avant l'été 2026 et un troisième titre qui sera chanté par Céline Dion, lors de son premier concert à la Défense Arena le 12 septembre prochain. Les premières chansons d'un album à venir fin 2026 ou courant 2027. Le premier depuis "Courage", en 2019.

Le retour sur scène de l'icone francophone se fera à travers une série de 10 concerts à l'Arena de Nanterre, dont la capacité est de 40 000 places. Absente depuis l'arrêt de sa dernière tournée en 2020, Céline Dion avait également dû renoncer à son retour prévu à Las Vegas en 2021 en raison du syndrome de la personne raide dont elle est atteinte.