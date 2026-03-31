Concert de Céline Dion : les prix des places dévoilées

Les prix des places pour les 10 concerts que Céline Dion donnera à Paris entre les 12 septembre et les 14 octobre prochain ont été dévoilés.

Après l'annonce officielle du retour de Céline Dion sur la scène parisienne, les détails de cette résidence exceptionnelle ont enfin été dévoilés. Dix concerts ont été annoncés dans la capitale. La star québécoise investira la plus grande salle d'Europe, la Défense Arena située à Nanterre, pour une série de dix représentations à partir du 12 septembre prochain.

La chanteuse québécoise assurera a priori 2 concerts par semaine, les mercredis et les samedis aux dates suivantes : 12, 16, 19, 23, 26 et 30 septembre et les 3, 7, 10 et 14 octobre, ce qui fera un total de 10 performances de la star de 58 ans à la Défense Arena, explique La Dépêche.

Céline Dion étant l'une des plus grandes artistes francophones au monde, les prix des billets pour assister à ses concerts à la Défense Arena peuvent monter jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Selon Le Parisien, les tarifs seraient affichés entre 89,50 euros et 298,50 euros, hors packs VIP et autres offres " billets + hôtels ".

"200 à 300 euros ne seraient pas un luxe au vu des prestations de la diva !", confirme Christophe, un fan qui a répondu à un appel à témoignage lancé par 20 Minutes. Un point de vue que partage Nathalie, 55 ans, qui "espère avoir une place en carré or. J'en rêve depuis tellement longtemps que le prix ne sera pas trop élevé. Je suis prête à mettre plusieurs centaines d'euros", déclare la femme.

Héloïse, elle, rêve d'assister au concert de Céline avec ses deux grandes sœurs, avec qui l'écoutent depuis " toutes petites". Elles se sont donc déjà inscrites pour les préventes. "C'est un tirage au sort donc nous espérons être chanceuses. Nous sommes prêtes à mettre environ 350/400 euros max par place. Si nous ne sommes pas tirées au sort, nous tenterons par d'autres moyens", explique la jeune femme de 29 ans.

Les billets de 2020 sont-ils valables pour les concerts 2026 ?

L'engouement pour la venue en concert à Paris de Céline Dion est sans doute lié à sa rareté sur la scène internationale. L'artiste de 58 ans a, pendant longtemps, assuré le show à Las Vegas, devant des millions de fans. En 2020, en pleine tournée mondiale pour la promotion de son album, la chanteuse avait dû annuler ses concerts parisiens en raison de sa santé et de la pandémie du Covid-19.

De nombreux admirateurs avaient conservé précieusement leurs billets des concerts initialement prévus en 2020, dans l'espoir de pouvoir les réutiliser ou bénéficier d'un accès prioritaire à cette nouvelle série de dates. Les anciens billets ne seront finalement pas valables et n'ouvriront droit à aucun traitement préférentiel. En cause, comme le souligne Le Parisien, une contrainte juridique. Les données des acheteurs de concerts annulés il y a plusieurs années ne peuvent pas être conservées aussi longtemps. Les détenteurs de billets de 2020 devront donc suivre la même procédure que le reste des fans.