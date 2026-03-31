Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 31 mars 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce mardi 31 mars a-t-il fait un grand gagnant ? Les résultats ont été dévoilés !

Soixante-et-onze millions d'euros. Tel est le montant de la cagnotte qui était mise en jeu ce mardi 31 mars 2026 au tirage Euromillions. Et mauvaise nouvelle pour les participants du jour : il n'y a pas eu de grand vainqueur. Ce sont désormais 83 millions d'euros qui sont promis à qui trouvera le résultat Euromillions lors du prochain tirage, à savoir vendredi 3 avril 2026.

Le détail des résultats gagnants n'ayant pas encore pu être communiqués, chacun est invité à consulter la combinaison gagnante, mais aussi le code My Million, afin de déterminer s'il ressort grand vainqueur, ou non, de ce tirage Euromillions. Tous les résultats Euromillions de ce mardi sont à retrouver ci-dessous, sans plus attendre :

Tirage du mardi 31 mars 2026 5 - 8 - 10 - 33 - 38 2 7

MyMillion : CM 690 8200

Quels sont les pays qui participent à l'Euromillions ?

Avec 71 millions d'euros, le jackpot du tirage Euromillions était bien plus intéressant que celui proposé à d'autres loteries comme celle du Loto ce mardi. Il faut dire que l'Euromillions est un jeu européen auquel participent des milliers voire des millions de joueurs. L'Euromillions a initialement été fondé par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni début 2004. Ils ont ensuite été vite rejoints par l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse en octobre 2004.

Ce sont donc les près de 214 millions d'habitants de ces neuf pays qui sont susceptibles de participer aux deux tirages Euromillions hebdomadaires de cette loterie. À noter que plusieurs principautés sont également comptabilisées, à savoir Monaco, Andorre et le Liechtenstein. Et bien que tous les pays et principautés participant au tirage Euromillions ne partagent pas la même devise, les jackpots sont toujours constitués en Euros.