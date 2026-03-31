Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 31 mars 2026 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Pour le tirage Euromillions de ce mardi, 71 millions d'euros sont mis en jeu. Les résultats seront connus à partir de 20h30.

Soixante-et-onze millions d'euros. Tel est le montant de la cagnotte de ce mardi 31 mars 2026 au tirage Euromillions. Pour tenter sa chance, rien de bien compliqué. Il suffit de se connecter à l'application de la Française des jeux ou à son site internet, de cocher cinq chiffres parmi ceux compris entre 1 et 50 et deux des 12 numéros étoile proposés. Objectif : trouver les résultats Euromillions.

Il vous en coûtera 2,50 euros, prix d'une grille classique. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les applications et sites internet, il est aussi possible de tenter sa chance dans un point de vente FDJ, souvent un bureau de tabac. Quoi qu'il en soit, le résultat Euromillions gagnant sera mis en ligne ici même vers 21h/21h30, juste après le code My Million qui devrait être dévoilé sur les coups de 20h30 :

Quels sont les pays qui participent à l'Euromillions ?

Avec 71 millions d'euros, le jackpot du tirage Euromillions est bien plus intéressant que celui proposé à d'autres loteries comme celle du Loto. Il faut dire que l'Euromillions est un jeu européen auquel participent des milliers de joueurs. Initialement fondé par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni début 2004, ils sont vite rejoints par l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse en octobre 2004.

Ce sont donc près de 214 millions d'habitants de ces neuf pays qui sont susceptibles de participer aux deux tirages Euromillions hebdomadaires de cette loterie. À noter que plusieurs principautés sont également comptabilisées, à savoir Monaco, Andorre et le Liechtenstein. Et bien que tous les pays et principautés participant au tirage Euromillions ne partagent pas la même devise, les jackpots sont toujours constitués en Euros.