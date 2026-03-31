Artemis 2 : comment suivre le décollage de la fusée en direct

La Nasa va faire décoller dans la nuit du 1er au 2 avril la mission Artémis II. Le décollage pourra être suivi en direct par des millions de spectateurs à travers le monde. Où ? Comment ? À quelle heure ? On fait le point.

Près de soixante ans après la mission Apollo 11, qui avait vu Neil Armstrong et Buzz Aldrin exécuter les premiers pas de l'Homme sur la Lune, la Nasa doit faire décoller la mission Artémis II dans la nuit du 1er au 2 avril 2026. À son bord se trouveront quatre astronautes. Objectif : envoyer un équipage tester la capsule Orion. Dans le détail, le top départ est prévu à 00h24, heure de Paris, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le décollage aura lieu sur le pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy, en Floride, aux États-Unis.

L'événement sera d'ampleur puisque, pour la première fois depuis 1972 et la mission Apollo 17, des humains vont à nouveau quitter l'orbite terrestre pour prendre la direction de la Lune, soit à quelque 384 000 km. À événement exceptionnel, couverture médiatique exceptionnelle ! Une édition spéciale sera diffusée par la Nasa sur YouTube. Au programme : l'habillage des quatre astronautes, l'installation dans la capsule et, bien entendu, clou du spectacle : le décollage ! Ci-dessous, voici le flux de la Nasa pour regarder en direct le décollage d'Artémis II :

Premier voyage lunaire habité depuis plus de 50 ans

Pour ce premier voyage lunaire habité depuis plus d'un demi-siècle, un équipage qui se veut inclusif a été sélectionné. Ainsi, la première femme, mais aussi la première personne de couleur et le premier non-Américain à participer à une mission lunaire seront au casting. Il s'agit de Christina Koch, du pilote Victor Glover et de Jeremy Hansen de l'Agence spatiale canadienne. Avec eux, le commandant Reid Wiseman.

Une fois lancé, l'équipage effectuera un périple d'une dizaine de jours. S'ils ne poseront cependant pas le pied sur la Lune, ceci étant l'objectif de la mission Artémis IV, ils survoleront donc le satellite de la planète Terre, mais iront également à 7 500 km au-delà de la face cachée de la Lune, rappelle Le Figaro. Ils deviendront ainsi les êtres humains à être allés le plus loin à ce jour dans l'espace. Le but de la mission sera de tester sur le terrain les systèmes de survie de la capsule ainsi que sa maniabilité lorsque l'on passe en pilotage manuel, mais aussi les communications en espace profond.