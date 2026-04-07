Artemis 2 : des images inédites de la Lune, un vol historique qui n'est pas encore terminé

Les quatre astronautes de la mission Artemis 2 sont devenus les humains à s'être aventurés le plus loin dans l'espace après avoir fait le tour de la Lune. Une voyage historique à plusieurs points de vue, qui doit encore durer plusieurs jours avant le retour sur Terre.

L'essentiel La mission Artemis 2 a atteint son objectif. Les quatre astronautes, Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et Jeremy Hansen, ont fait le tour de la Lune le lundi 6 avril et ont remis le cap sur la Terre pour une arrivée prévue le vendredi 10 avril. A noter qu'ils n'ont pas poser le pied sur l'astre lunaire.

Ce voyage spatial est historique à plusieurs égards. C'est la première fois depuis 1972, soit 54 ans, que des astronautes reprenaient la route de la Lune. Surtout, les quatre astronautes d'Artemis 2 sont devenus les humains à s'éloigner le plus de la Terre en voyageant à 406 000 km et les premiers à avoir une vue aussi large sur la face cachée de la Lune.

Les quatre astronautes ont assisté à un spectacle rare : un coucher et un lever de Terre, mais aussi une éclipse solaire lors de laquelle le Soleil a disparu derrière la Lune. Avant cela, les spationautes ont tour à tour admiré et décrit la face caché de l'astre lunaire. Ils ont décrit plusieurs cratères, leur forme, leur couleur, et en ont nommé certains.

Alors que les précédents voyages vers la Lune des missions Appolo avaient uniquement envoyés des hommes blancs et américains dans l'espace, la mission Artemis 2 a envoyé une femme, qu'une personne noire ainsi qu'une personne n'étant pas de nationalité américaine près de la Lune.

Des photos ont été prises par l'équipage de la capsule Orion. Elles ont été dévoilées par la Nasa ces derniers jours. À noter que vous pouvez suivre en direct la position des astronautes grâce à un tracker.

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09:49 - Les astronautes sont allés à 406 000 kilomètres de la Terre Les astronautes de la mission Artemis 2 sont devenus les humains à s'être aventurés le plus loin de la Terre. Ils sont allés à 406 000 kilomètres de la planète bleue, alors que le précédent record était de 400 171 kilomètres. Ils ne sont pas les premiers à avoir contourner la Lune, les missions Apollo ayant début réalisé l'exercice, mais ils ont pris bien plus de recul puisqu'ils ont observé la Lune à 6 500 km de l'astre, tandis que leurs prédécesseurs n'étaient qu'à une centaine de kilomètres. 09:28 - Les astronautes de la mission Artemis 2 ont fait le tour de la Lune Les astronautes de la mission Artemis 2 ont fait le tour de la Lune dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 avril. Durant leur passage derrière la face cachée de la Lune, d'environ une quarantaine de minutes les spationautes ont assisté à un coucher et un lever de Terre ainsi qu'à une éclipse solaire lorsque celui-ci a été entièrement dissimulé derrière la Lune. Des images capturées depuis la capsule Orion et partagées par la NASA.

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Pour la première fois depuis 1972 et la mission Apollo 17, des humains quittent l'orbite terrestre pour prendre la direction de la Lune, soit à quelque 384 000 km.

Pour ce premier voyage lunaire habité depuis plus d'un demi-siècle, un équipage qui se veut inclusif a été sélectionné. Ainsi, la première femme, mais aussi la première personne de couleur et le premier non-Américain à participer à une mission lunaire seront au casting. Il s'agit de Christina Koch, du pilote Victor Glover et de Jeremy Hansen de l'Agence spatiale canadienne. Avec eux, le commandant Reid Wiseman.

L'équipage va effectuer un périple d'une dizaine de jours. S'ils ne poseront cependant pas le pied sur la Lune, ceci étant l'objectif de la mission Artémis IV, ils survoleront donc le satellite de la planète Terre, mais iront également à 7 500 km au-delà de la face cachée de la Lune.

Ils deviendront ainsi les êtres humains à être allés le plus loin à ce jour dans l'espace. Le but de la mission sera de tester sur le terrain les systèmes de survie de la capsule ainsi que sa maniabilité lorsque l'on passe en pilotage manuel, mais aussi les communications en espace profond.