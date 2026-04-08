Artemis 2 : des images spectaculaires de la Lune, suivez le retour sur Terre des astronautes

Les quatre astronautes qui ont fait le tour de la Lune ont remis le cap sur la Terre, après avoir pris des photos historiques de l'espace et de la Lune.

L'essentiel La mission Artemis 2 a atteint son objectif . Les quatre astronautes, Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et Jeremy Hansen, ont fait le tour de la Lune le lundi 6 avril et ont remis le cap sur la Terre pour une arrivée prévue le vendredi 10 avril. A noter qu'ils n'ont pas posé le pied sur l'astre lunaire.

. Les quatre astronautes, Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et Jeremy Hansen, ont fait le tour de la Lune le lundi 6 avril et ont remis le cap sur la Terre pour une arrivée prévue le vendredi 10 avril. A noter qu'ils n'ont pas posé le pied sur l'astre lunaire. Des images historiques de la Lune - Les quatre astronautes ont assisté à un spectacle rare : un coucher et un lever de Terre, mais aussi une éclipse solaire lors de laquelle le Soleil a disparu derrière la Lune. Avant cela, les spationautes ont tour à tour admiré et décrit la face caché de l'astre lunaire. Ils ont décrit plusieurs cratères, leur forme, leur couleur, et en ont nommé certains. Des photos ont été prises par l'équipage de la capsule Orion. Elles ont été dévoilées par la Nasa ces derniers jours et encore ce mercredi 8 avril.

- Les quatre astronautes ont assisté à un spectacle rare : un coucher et un lever de Terre, mais aussi une éclipse solaire lors de laquelle le Soleil a disparu derrière la Lune. Avant cela, les spationautes ont tour à tour admiré et décrit la face caché de l'astre lunaire. Ils ont décrit plusieurs cratères, leur forme, leur couleur, et en ont nommé certains. Des photos ont été prises par l'équipage de la capsule Orion. Elles ont été dévoilées par la Nasa ces derniers jours et encore ce mercredi 8 avril. Suivez en direct la position des astronautes grâce au tracker de la Nasa sur son site officiel. Voir les images Mission Artemis 2, des images exclusives à bord de la capsule Orion dévoilées par la NASA

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10:20 - Quelle sera la prochaine mission ? Si la mission Artemis 2 s'inscrit dans un programme visant à envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2028, une autre étape intermédiaire est prévue pour l'année prochaine. En 2027, Artemis 3 doit envoyer "un équipage à bord du vaisseau spatial Orion, […] afin de tester les capacités de rendez-vous et d’amarrage entre Orion et les vaisseaux spatiaux commerciaux nécessaires à l’alunissage". Ce sera ensuite Artemis 4 qui enverra des astronautes sur la Lune si tout se passe bien. 10:00 - Une photo époustouflante de la Voie lactée Sur son compte X, la Nasa multiplie les photos partagées par les astronautes. Le 7 avril, ils ont partagé une incroyable photo de la Voie lactée, montrant un magnifique ciel rempli d'étoiles. Suivez la mission Artemis en direct vidéo 09:40 - Les astronautes ont vu des météorites frapper la Lune Lors de leur vol autour de la Lune, les astronautes d'Artemis 2 ont assisté à six impacts de météorites sur la surface lunaire. Cela a provoqué d'importants flashs de lumière et est un phénomène rarement observé. "Je dirais qu'ils duraient une milliseconde, comme la vitesse à laquelle un obturateur d'appareil photo peut s'ouvrir et se fermer", a décrit Reid Wiseman lors d'une conférence de presse, évoquant une apparence "blanc à blanc bleuté". Ces observations vont être corrélées avec des données satellites. Ces météorites doivent être étudiées de près, surtout au vu de l'objectif d'un établissement humain durable sur la Lune. 09:08 - Qui est Jeremy Roger Hansen, le spécialiste de la mission ? Jeremy Roger Hansen est le seul astronaute non américain de la mission Artemis 2. De nationalité canadienne et âgé de 50 ans, sa sélection en tant qu'astronaute de la NASA remonte à 2009. Il est également pilote de chasse depuis 2003 et possède une maîtrise en physique. En 2017, il est devenu le premier Canadien à former des astronautes pour la NASA. 09:04 - Des missions vers Mars, l'autre objectif de la Nasa Le retour d'humains sur la Lune - l'objectif à long terme de ce programme de la NASA - est lui prévu pour 2028. Justement, le réel objectif de la NASA va bien plus loin que la mission Artemis 2. Le programme américain vise à établir, à terme, une présence humaine durable sur la Lune, mais également à y construire une base et préparer de futures missions vers Mars. 07/04/26 - 22:31 - De nouvelles photos de la Lune dévoilées par les astronautes d'Artemis II Alors que les astronautes d'Artemis II sont maintenant de retour vers la planète Terre, l'équipage a déjà pu transmettre plusieurs clichés pris depuis la capsule Orion. Parmi eux, des photos de la face cachée de la Lune, de ses cratères, de la Terre au loin... que la Nasa propose de consulter sans plus attendre !

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Pour ce premier voyage lunaire habité depuis plus d'un demi-siècle, un équipage qui se veut inclusif a été sélectionné. Ainsi, la première femme, mais aussi la première personne de couleur et le premier non-Américain à participer à une mission lunaire sont au casting. Il s'agit de Christina Koch, du pilote Victor Glover et de Jeremy Hansen de l'Agence spatiale canadienne. Avec eux, le commandant Reid Wiseman.

L'équipage effectue un périple d'une dizaine de jours. S'ils n'ont cependant pas posé le pied sur la Lune, ceci étant l'objectif de la mission Artémis IV, ils ont survolé le satellite de la planète Terre, et sont également allés à 7 500 km au-delà de la face cachée de la Lune.

Ils sont ainsi les êtres humains à être allés le plus loin à ce jour dans l'espace. Le but de la mission est de tester sur le terrain les systèmes de survie de la capsule ainsi que sa maniabilité lorsque l'on passe en pilotage manuel, mais aussi les communications en espace profond.