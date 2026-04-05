Artemis 2 : les photos ramenées par les astronautes

La mission Artemis 2 se rapproche de la Lune, qu'elle doit atteindre ce lundi 6 avril, moins d'une semaine après son décollage. Des images prises par les astronautes ont été dévoilées.

L'essentiel J-1 avant la Lune ? La mission Artemis 2 se rapproche de son objectif. Les quatre astronautes, Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et Jeremy Hansen, doivent arriver ce lundi 6 avril autour de la Lune. Cette mission est historique puisque c'est la première fois depuis 1972 que des humains sont en route vers l'astre.

L'équipage de la capsule Orion a déjà effectué les deux tiers du chemin entre la Terre et la Lune après son décollage effectué mercredi 1er avril. Les astronautes ont déjà pu observer la face cachée de la Lune. "C'était tout simplement spectaculaire", a confié l'Américaine Christina Koch.

Des photos ont été prises par l'équipage de la capsule Orion. Elles ont été dévoilées par la Nasa ces derniers jours. À noter que vous pouvez suivre en direct la position des astronautes grâce à un tracker.

Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et Jeremy Hansen ne poseront pas le pied sur la Lune mais ils en feront le tour avant de regagner la Terre. Leur retour est prévu le 10 avril.

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14:25 - Les astronautes peuvent déjà voir la Lune ! Ils sont aux premières loges pour observer la Lune. Alors que la mission Artemis se rapproche de son objectif, les astronautes ont pu voir la face cachée de l’astre. Il s’agit d’un événement historique. L'équipage a vu directement l’hémisphère de la Lune qui se situe en permanence du côté opposé de la Terre. "Nous avons pu voir pour la première fois la face cachée de la Lune et c’était tout simplement spectaculaire", a notamment confié l’astronaute américaine Christina Koch. Sur ce nouveau cliché, on peut voir la Lune, observée depuis un hublot du vaisseau spatial Orion. 14:12 - La Terre dans la pénombre Sur ce cliché, on peut voir de nouveau la Terre dans son intégralité. Mais elle est plongée dans la pénombre. "Même dans l’obscurité, nous rayonnons. Sur cette image de la Terre prise par l’équipage d’Artemis 2, nous pouvons voir les lumières électriques de l'activité humaine. En bas à droite, la lumière du soleil illumine le bord de la planète", explique la Nasa sur le réseau social X. 13:34 - L'astronaute Reid Wiseman regarde la Terre Quatre astronautes sont présents à bord de la capsule Orion pour cette mission Artemis 2. Sur cet autre cliché, on peut voir Reid Wiseman observer la Terre. Les autres membres de l'équipage sont Christina Koch, Victor Glover et Jeremy Hansen. 13:26 - Une autre image étonnante de la Terre ! Cette mission Artemis 2 est en effet historique ! Les quatre astronautes sont les premiers être humains à aller aussi loin dans l'espace depuis la fin du programme Apollo, il y a plus d'un demi-siècle. Sur cet autre cliché, on peut voir la ligne qui sépare le jour et la nuit, coupant notre planète en deux parties. 13:12 - La Terre observée depuis la capsule Orion Les astronautes de la mission Artemis 2 continuent de se rapprocher de la Lune. Avant d'y arriver, ils ont pris des photos de la Terre. En voici un exemple ! 12:58 - Un nouveau problème détecté à bord, au niveau des toilettes Selon les informations de l'Associated Press, les astronautes de la mission Artemis 2 ont un nouveau problème à bord, qui touche encore les toilettes de la capsule Orion. Un premier dysfonctionnement avait touché les sanitaires peu de temps après le décollage de l'appareil. Les quatre astronautes sont invités à utiliser des sacs de récupération d'urine de secours. Le problème se situerait au niveau de la canalisation, obstruée par de la glace.

En savoir plus

Pour la première fois depuis 1972 et la mission Apollo 17, des humains quittent l'orbite terrestre pour prendre la direction de la Lune, soit à quelque 384 000 km.

Pour ce premier voyage lunaire habité depuis plus d'un demi-siècle, un équipage qui se veut inclusif a été sélectionné. Ainsi, la première femme, mais aussi la première personne de couleur et le premier non-Américain à participer à une mission lunaire seront au casting. Il s'agit de Christina Koch, du pilote Victor Glover et de Jeremy Hansen de l'Agence spatiale canadienne. Avec eux, le commandant Reid Wiseman.

L'équipage va effectuer un périple d'une dizaine de jours. S'ils ne poseront cependant pas le pied sur la Lune, ceci étant l'objectif de la mission Artémis IV, ils survoleront donc le satellite de la planète Terre, mais iront également à 7 500 km au-delà de la face cachée de la Lune.

Ils deviendront ainsi les êtres humains à être allés le plus loin à ce jour dans l'espace. Le but de la mission sera de tester sur le terrain les systèmes de survie de la capsule ainsi que sa maniabilité lorsque l'on passe en pilotage manuel, mais aussi les communications en espace profond.