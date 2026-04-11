Artemis 2 : un retour sur Terre périlleux, les images de l'atterrissage

Les quatre astronautes de la mission Artemis 2 sont de retour sur Terre, ce samedi 11 avril. Ils ont atterri au cours de la nuit à bord de la capsule Orion. Durant neuf jours de voyage spatial, ils sont devenus les humains à s'être le plus éloignés de la Terre et ils ont survolé la face cachée de notre satellite naturel.

L'essentiel

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09:45 - Quand surviendra la mission Artémis 3 ? Artémis III devrait se dérouler en orbite terrestre basse, à moins de 2 000 km d’altitude de la Terre afin d’expérimenter en conditions réelles un rendez-vous spatial entre le vaisseau Orion et au moins un atterrisseur lunaire. Il s’agira soit de l'alunissage Starship HLS de SpaceX, soit de son concurrent Blue Moon de Blue Origin, soit des deux. De leurs côté, l’équipage de la mission Artemis 2 sont bel et bien revenus sur Terre, comme le montre des images de la Nasa diffusées sur X.



09:27 - "Ce n'est que le début !" De hauts responsables de l'agence spatiale américaine ont célébré sans réserve la réussite de la mission Artemis II, "la plus importante que nous ayons menée depuis des décennies", selon Amit Kshatriya, administrateur adjoint de la Nasa. Le chef de la Nasa nommé par Donald Trump, Jared Isaacman a aussi ajouté que "ce n'est que le début(...)Nous allons continuer à faire cela avec fréquence, jusqu'à ce qu'on atterrisse sur la Lune en 2028 pour y construire une base".

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08:51 - Comment s’est déroulé l'amerrissage ? Les choses sérieuses ont commencé vers 1 h 33 du matin, heure de Paris, lorsque le module de service s’est séparé d’Orion. S’en est suivie une période de Blackout au cours de laquelle le vaisseau a touché l’atmosphère. À 1 h 57, toutes les communications avec la Terre sont devenues impossibles. À 2 h 01, les équipes de récupération de la Nasa avaient une vue sur la boule de feu qu’était alors le vaisseau Orion. La communication a alors été rétablie. Les parachutes se sont tous déployés à un moment précis. À 2 h 07, exactement comme prévu, la mission Artemis 2 s’est achevée en beauté et l’équipage a pu être récupéré.

08:37 - Que va devenir la capsule récupérée par la NASA ? La capsule est récupérée par la NASA pour analyse. Le module de service, qui a été fourni par l’agence spatiale européenne et qui a permis aux quatre astronautes d’avoir accès à l'eau potable, à l’oxygène ou encore à l'électricité au cours de la mission, s’est détaché de "Integrity" 33 minutes avant l’amerrissage. Les astronautes se situaient alors à environ 4 500 kilomètres au-dessus du niveau de la mer et voyageaient à plus de 30 000 km/h. Il s’est ensuite désintégré dans l’atmosphère.

00:16 - Plus que quelques minutes avant le début du direct de la Nasa pour suivre le retour d'Artemis II sur Terre Place au spectacle ! Aux quatre coins du monde, il est possible de suivre en direct le retour des astronautes de la mission Artemis II d'ici quelques minutes. Un direct lancé par la Nasa à 00h30 doit permettre d'assister à l'amerrissage ! Les images promettent d'être grandioses et la manœuvre particulièrement inédite et complexe !

10/04/26 - 23:41 - Où doit amerrir la mission Artemis II ? À l'issue d'un voyage de plus de 1 110 450 km, l'équipage de la mission Artemis est sur le point de rentrer chez lui. Comme l'explique sur X la Nasa, il "amerrira au large de la côte de San Diego [...] et, bien qu'il ne soit pas visible depuis la terre ferme, vous pouvez quand même faire un signe de la main dans leur direction générale pour les accueillir de retour sur Terre !" s'amuse la Nasa sur le réseau social.

10/04/26 - 23:16 - La Terre en ligne de mire pour Artemis II ! Sur X, la mission Artemis II vient de publier une photo de la Terre sur laquelle elle compte se poser dans les trois heures qui viennent.

10/04/26 - 22:56 - Les trajectoires différentes d'Apollo 11 et 14 et d'Artemis II Sur cette vidéo mise en ligne, on peut comparer les différentes trajectoires sur et autour de la Lune des missions Apollo 11, Apollo 13 et Artemis II