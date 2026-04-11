Artemis 2 : un retour sur Terre périlleux, les images de l'atterrissage
Les quatre astronautes de la mission Artemis 2 sont de retour sur Terre, ce samedi 11 avril. Ils ont atterri au cours de la nuit à bord de la capsule Orion. Durant neuf jours de voyage spatial, ils sont devenus les humains à s'être le plus éloignés de la Terre et ils ont survolé la face cachée de notre satellite naturel.
- La mission Artemis 2 s’est définitivement achevée. Les quatre astronautes, Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et Jeremy Hansen, ont amerri sur Terre à 2 h 07 du matin dans la nuit du 10 au 11 avril 2026, en plein océan Pacifique au large de San Diego.
- Au moment de leur retour sur Terre, une vidéo de la Nasa a montré les parachutes qui se sont déployés, ainsi que quelques micro-allumages des rétrofusées de la capsule dans laquelle se trouvaient les quatre astronautes.
- L’agence spatiale américaine (NASA) a expliqué prévoir une nouvelle mission en 2027. Mais elle ne s'aventurera pas jusqu’à la Lune. Cette suite continuera à se faire avec les partenaires étrangers, a aussi confirmé la NASA lors de la conférence de
09:45 - Quand surviendra la mission Artémis 3 ?
Artémis III devrait se dérouler en orbite terrestre basse, à moins de 2 000 km d’altitude de la Terre afin d’expérimenter en conditions réelles un rendez-vous spatial entre le vaisseau Orion et au moins un atterrisseur lunaire. Il s’agira soit de l'alunissage Starship HLS de SpaceX, soit de son concurrent Blue Moon de Blue Origin, soit des deux.
De leurs côté, l’équipage de la mission Artemis 2 sont bel et bien revenus sur Terre, comme le montre des images de la Nasa diffusées sur X.
Artemis II may have splashed down, but our photos and videos from the mission are still rolling in! Keep an eye on the latest: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/HahXb0gCYC— NASA (@NASA) April 11, 2026
09:27 - "Ce n'est que le début !"
De hauts responsables de l'agence spatiale américaine ont célébré sans réserve la réussite de la mission Artemis II, "la plus importante que nous ayons menée depuis des décennies", selon Amit Kshatriya, administrateur adjoint de la Nasa. Le chef de la Nasa nommé par Donald Trump, Jared Isaacman a aussi ajouté que "ce n'est que le début(...)Nous allons continuer à faire cela avec fréquence, jusqu'à ce qu'on atterrisse sur la Lune en 2028 pour y construire une base".
08:51 - Comment s’est déroulé l'amerrissage ?
Les choses sérieuses ont commencé vers 1 h 33 du matin, heure de Paris, lorsque le module de service s’est séparé d’Orion. S’en est suivie une période de Blackout au cours de laquelle le vaisseau a touché l’atmosphère. À 1 h 57, toutes les communications avec la Terre sont devenues impossibles. À 2 h 01, les équipes de récupération de la Nasa avaient une vue sur la boule de feu qu’était alors le vaisseau Orion. La communication a alors été rétablie. Les parachutes se sont tous déployés à un moment précis. À 2 h 07, exactement comme prévu, la mission Artemis 2 s’est achevée en beauté et l’équipage a pu être récupéré.
HOME.— NASA (@NASA) April 11, 2026
The Artemis II crew has arrived back on Earth, ending a nearly 10-day journey around the Moon. The trip took them farther into space than humans have ever gone before, and now they're safely home with us.https://t.co/XmDQwNlCPR pic.twitter.com/Cwu312cZqJ
08:37 - Que va devenir la capsule récupérée par la NASA ?
La capsule est récupérée par la NASA pour analyse. Le module de service, qui a été fourni par l’agence spatiale européenne et qui a permis aux quatre astronautes d’avoir accès à l'eau potable, à l’oxygène ou encore à l'électricité au cours de la mission, s’est détaché de "Integrity" 33 minutes avant l’amerrissage. Les astronautes se situaient alors à environ 4 500 kilomètres au-dessus du niveau de la mer et voyageaient à plus de 30 000 km/h. Il s’est ensuite désintégré dans l’atmosphère.
00:16 - Plus que quelques minutes avant le début du direct de la Nasa pour suivre le retour d'Artemis II sur Terre
Place au spectacle ! Aux quatre coins du monde, il est possible de suivre en direct le retour des astronautes de la mission Artemis II d'ici quelques minutes. Un direct lancé par la Nasa à 00h30 doit permettre d'assister à l'amerrissage ! Les images promettent d'être grandioses et la manœuvre particulièrement inédite et complexe !
10/04/26 - 23:41 - Où doit amerrir la mission Artemis II ?
À l'issue d'un voyage de plus de 1 110 450 km, l'équipage de la mission Artemis est sur le point de rentrer chez lui. Comme l'explique sur X la Nasa, il "amerrira au large de la côte de San Diego [...] et, bien qu'il ne soit pas visible depuis la terre ferme, vous pouvez quand même faire un signe de la main dans leur direction générale pour les accueillir de retour sur Terre !" s'amuse la Nasa sur le réseau social.
After a journey of more than 690,000 miles, the crew is nearly home.— NASA (@NASA) April 10, 2026
The Artemis II crew will splash down off the coast of San Diego later today and, though it wont be visible from land, you can still wave in their general direction to welcome them back to Earth! pic.twitter.com/ZZX23QCTpb
10/04/26 - 23:16 - La Terre en ligne de mire pour Artemis II !
Sur X, la mission Artemis II vient de publier une photo de la Terre sur laquelle elle compte se poser dans les trois heures qui viennent.
Hello, Earth. pic.twitter.com/AIlRD9P3ed— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 10, 2026
10/04/26 - 22:56 - Les trajectoires différentes d'Apollo 11 et 14 et d'Artemis II
Sur cette vidéo mise en ligne, on peut comparer les différentes trajectoires sur et autour de la Lune des missions Apollo 11, Apollo 13 et Artemis II
La trajectoire d'Artemis II comparée à celles d'Apollo 11 et d'Apollo 13. pic.twitter.com/Cp1e0Ow6cx— (@_3emeOeil) April 9, 2026
10/04/26 - 21:52 - Les astronautes d'Artemis II désormais à moins de 56 330 km de la Terre
La Nasa donne des nouvelles de l'équipage d'Artemis II. Les astronautes sont "maintenant à moins de 35 000 miles [soit environ 56 330 km ndlr.] de la Terre. Les astronautes préparent le vaisseau spatial pour la rentrée atmosphérique et la météo semble favorable pour l'amerrissage", précise la Nasa sur X.
Fist bump!— NASA (@NASA) April 10, 2026
The Artemis II crew is now under 35,000 miles from Earth. The astronauts are preparing the spacecraft for reentry and the weather is looking good for splashdown. pic.twitter.com/jYNlo0xoNu
Pour ce premier voyage lunaire habité depuis plus d'un demi-siècle, un équipage qui se veut inclusif a été sélectionné. Ainsi, la première femme, mais aussi la première personne de couleur et le premier non-Américain à participer à une mission lunaire sont au casting. Il s'agit de Christina Koch, du pilote Victor Glover et de Jeremy Hansen de l'Agence spatiale canadienne. Avec eux, le commandant Reid Wiseman.
L'équipage a effectué un périple d'une dizaine de jours. S'ils n'ont cependant pas posé le pied sur la Lune, ceci étant l'objectif de la mission Artémis IV, ils ont survolé le satellite de la planète Terre, et sont également allés à 7 500 km au-delà de la face cachée de la Lune. Ils sont ainsi les êtres humains à être allés le plus loin à ce jour dans l'espace. Le but de la mission était de tester sur le terrain les systèmes de survie de la capsule ainsi que sa maniabilité lorsque l'on passe en pilotage manuel, mais aussi les communications en espace profond.