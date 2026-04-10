Artemis 2 : une manœuvre à haut risque "à bord d'une boule de feu", le retour des astronautes sur Terre en direct

Les astronautes de la mission Artemis II passent leurs dernières heures dans l'espace. Pour revenir sur Terre, une étape des plus périlleuses les attend : ils devront effectuer une manœuvre inédite sous 2800 degrés.

L'essentiel

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11:45 - Comment les astronautes se préparent-ils à la descente ? En vue de la rentrée dans l'atmosphère terrestre, l'équipe a déjà effectué une manoeuvre de correction de trajectoire de retour. Sur ce dernier jour, ils pilotent manuellement le vaisseau pour centrer la Terre dans l'un des hublots, puis l'amène à une altitude où l'arrière de l'appareil est pointé vers le Soleil pour générer davantage d'énergie. Puis, ils se mettront en configuration pour la descente finale. Vingt minutes avant la rentrée, le module de service qui a soutenu et alimenté l’équipage tout au long de la mission va se séparer d’Orion et finir par se consumer dans l’atmosphère avant de retomber sur Terre de manière autonome. A ce moment-là, l’équipage sera fin prêt pour une dernière manœuvre de propulsion, le "raise burn", soit l'ultime possibilité de modifier la trajectoire avant la descente. Cette dernière commencera au sud-est d’Hawaï.

11:32 - Une descente à haut risque La rentrée dans l'atmosphère terrestre est une étape à haut risque. Vers 1h53, le vaisseau Orion devrait passer "l'épreuve du feu" avec un brasier de plasma. C'est de ce passage que s'inquiètent certains experts, comme le rapporte le Parisien. Tout d'abord, une telle opération n'a pas été gérée depuis 54 ans. Lors de cette phase sans communication, il faut compter sur le bouclier thermique qui devra consumer l'énergie du plasma en s'érodant progressivement, sans laisser la chaleur atteindre la cabine. Pour maximiser cette étape, l'angle d'entrée dans l'atmosphère doit être scrupuleusement contrôlé. La correction de trajectoire qui intervient quelques heures avant est donc cruciale. De plus, lors de la mission Artemis 1, sans équipage, le bouclier thermique avait été altéré durant la descente. Il n'a pas été totalement modifié pour autant, mais la Nasa a redoublé de vigilance sur l'angle d'entrée. Plusieurs experts qui ont travaillé avec la Nasa ont affirmé que le vol était trop risqué : "Je crois que la Nasa pourrait et devrait faire davantage pour protéger la vie de ses astronautes. Je désapprouve la décision de l’administration actuelle de voler avec un risque d’échec proche de 50%. C’est absurde", a écrit en mars sur LinkedIn, Charles Camarda, astronaute qui a volé avec la navette Discovery. La Nasa a répondu dans un rapport de son inspecteur général que la probabilité de perte d’un astronaute lors d’une mission Artemis est d'une sur 30. L'équipage aurait également été bien informé des risques encourus.

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11:08 - "Une boule de feu" : les astronaute face à 2800 degrés Lors de ce retour sur Terre, le vaisseau va chuter de 121 kilomètres et parcourir près de 3218 kilomètres au-dessus de l'océan Pacifique jusqu'à sa zone d'amerrissage et ce en seulement 13 minutes. Pendant la moitié de ce temps, la communication sera totalement coupée et l'équipage fera face à près de 2800 degrés. Ils seront protégés par l'incroyable bouclier thermique de la capsule. Lors d'une conférence de presse mercredi, l'astronaute Victor Glover a expliqué qu’il pensait à ce moment depuis le jour où il a été sélectionné, il y a plus de trois ans. "Traverser l'atmosphère à bord d'une boule de feu sera sans doute une expérience marquante", a-t-il ajouté ce jeudi 9 avril, dans une vidéo tournée à bord de la capsule Orion.