Artemis 2 : une manœuvre à haut risque "à bord d'une boule de feu", le retour des astronautes sur Terre en direct
Les astronautes de la mission Artemis II passent leurs dernières heures dans l'espace. Pour revenir sur Terre, une étape des plus périlleuses les attend : ils devront effectuer une manœuvre inédite sous 2800 degrés.
- La mission Artemis 2 arrive à son terme. Les quatre astronautes, Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et Jeremy Hansen, reviennent sur Terre cette nuit. Leur arrivée est prévue ce vendredi 10 avril à 20h07 heure locale (soit 2h07 en France samedi 11 avril) au large de San Diego après un périple de dix jours et un tour de la Lune le lundi 6 avril. Elle sera à suivre en direct.
- Ce retour n'est pas sans risque. Ils vont effectuer une manœuvre inédite et critique pour rentrer dans l'atmosphère terrestre cinq heures avant leur amerrissage dans le Pacifique. La capsule spatiale va arriver à une vitesse hypersonique avant de décélérer brutalement, passant de 40 000 km/h à 520 km/h, et ce en seulement quelques minutes. Il va aussi falloir qu'Orion supporte la chaleur infernale de 2800 degrés : "traverser l'atmosphère à bord d'une boule de feu sera sans doute une expérience marquante", a commenté Victor Glover jeudi 9 avril, dans une vidéo à bord de la capsule. L'équipage d'Artemis II sera, en plus, le premier à expérimenter une rentrée atmosphérique par "rebond".
- Les quatre astronautes ont partagé des images historiques de la Lune. Ils ont assisté à des spectacles rares : un coucher et un lever de Terre, mais aussi une éclipse solaire lors de laquelle le Soleil a disparu derrière la Lune et des météorites frappant le satellite naturel de la Terre. Avant cela, les spationautes ont tour à tour admiré et décrit la face caché de l'astre lunaire.
- Suivez en direct la position des astronautes grâce au tracker de la Nasa sur son site officiel.
11:45 - Comment les astronautes se préparent-ils à la descente ?
En vue de la rentrée dans l'atmosphère terrestre, l'équipe a déjà effectué une manoeuvre de correction de trajectoire de retour. Sur ce dernier jour, ils pilotent manuellement le vaisseau pour centrer la Terre dans l'un des hublots, puis l'amène à une altitude où l'arrière de l'appareil est pointé vers le Soleil pour générer davantage d'énergie. Puis, ils se mettront en configuration pour la descente finale. Vingt minutes avant la rentrée, le module de service qui a soutenu et alimenté l’équipage tout au long de la mission va se séparer d’Orion et finir par se consumer dans l’atmosphère avant de retomber sur Terre de manière autonome. A ce moment-là, l’équipage sera fin prêt pour une dernière manœuvre de propulsion, le "raise burn", soit l'ultime possibilité de modifier la trajectoire avant la descente. Cette dernière commencera au sud-est d’Hawaï.
11:32 - Une descente à haut risque
La rentrée dans l'atmosphère terrestre est une étape à haut risque. Vers 1h53, le vaisseau Orion devrait passer "l'épreuve du feu" avec un brasier de plasma. C'est de ce passage que s'inquiètent certains experts, comme le rapporte le Parisien. Tout d'abord, une telle opération n'a pas été gérée depuis 54 ans. Lors de cette phase sans communication, il faut compter sur le bouclier thermique qui devra consumer l'énergie du plasma en s'érodant progressivement, sans laisser la chaleur atteindre la cabine. Pour maximiser cette étape, l'angle d'entrée dans l'atmosphère doit être scrupuleusement contrôlé. La correction de trajectoire qui intervient quelques heures avant est donc cruciale. De plus, lors de la mission Artemis 1, sans équipage, le bouclier thermique avait été altéré durant la descente. Il n'a pas été totalement modifié pour autant, mais la Nasa a redoublé de vigilance sur l'angle d'entrée.
Plusieurs experts qui ont travaillé avec la Nasa ont affirmé que le vol était trop risqué : "Je crois que la Nasa pourrait et devrait faire davantage pour protéger la vie de ses astronautes. Je désapprouve la décision de l’administration actuelle de voler avec un risque d’échec proche de 50%. C’est absurde", a écrit en mars sur LinkedIn, Charles Camarda, astronaute qui a volé avec la navette Discovery. La Nasa a répondu dans un rapport de son inspecteur général que la probabilité de perte d’un astronaute lors d’une mission Artemis est d'une sur 30. L'équipage aurait également été bien informé des risques encourus.
11:08 - "Une boule de feu" : les astronaute face à 2800 degrés
Lors de ce retour sur Terre, le vaisseau va chuter de 121 kilomètres et parcourir près de 3218 kilomètres au-dessus de l'océan Pacifique jusqu'à sa zone d'amerrissage et ce en seulement 13 minutes. Pendant la moitié de ce temps, la communication sera totalement coupée et l'équipage fera face à près de 2800 degrés. Ils seront protégés par l'incroyable bouclier thermique de la capsule. Lors d'une conférence de presse mercredi, l'astronaute Victor Glover a expliqué qu’il pensait à ce moment depuis le jour où il a été sélectionné, il y a plus de trois ans. "Traverser l'atmosphère à bord d'une boule de feu sera sans doute une expérience marquante", a-t-il ajouté ce jeudi 9 avril, dans une vidéo tournée à bord de la capsule Orion.
11:02 - Une manoeuvre inédite pour le retour sur Terre
Le retour est la partie la plus périlleuse du voyage. La capsule dans laquelle se trouvent les astronautes va entrer dans l'atmosphère terrestre. Le frottement va freiner l'appareil, mais chauffer le bouclier thermique à près de 2800 degrés. Or, Orion est doté du plus grand bouclier thermique au monde, qui protégera les astronautes de la chaleur extrême. La capsule spatiale arrivée à une vitesse hypersonique va décélérer brutalement, passant de 40000 km/h à 520 km/h en seulement quelques minutes. La technique de rentrée atmosphérique sera inédite pour un vaisseau habité d'un équipage : elle se fera par rebond. Une fois dans la haute atmosphère, la capsule va rebondir pour retourner dans l'espace puis replonger pour conclure la descente. "C'est un peu comme faire ricocher un caillou sur l'eau", décrit la Nasa. Ce rebond va permettre une localisation précise du point d'atterrissage et réduit les contraintes thermiques.
Pour ce premier voyage lunaire habité depuis plus d'un demi-siècle, un équipage qui se veut inclusif a été sélectionné. Ainsi, la première femme, mais aussi la première personne de couleur et le premier non-Américain à participer à une mission lunaire sont au casting. Il s'agit de Christina Koch, du pilote Victor Glover et de Jeremy Hansen de l'Agence spatiale canadienne. Avec eux, le commandant Reid Wiseman.
L'équipage a effectué un périple d'une dizaine de jours. S'ils n'ont cependant pas posé le pied sur la Lune, ceci étant l'objectif de la mission Artémis IV, ils ont survolé le satellite de la planète Terre, et sont également allés à 7 500 km au-delà de la face cachée de la Lune. Ils sont ainsi les êtres humains à être allés le plus loin à ce jour dans l'espace. Le but de la mission était de tester sur le terrain les systèmes de survie de la capsule ainsi que sa maniabilité lorsque l'on passe en pilotage manuel, mais aussi les communications en espace profond.