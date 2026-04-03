Une liste noire" des réseaux sociaux : quels sites seraient interdits aux enfants de moins de 15 ans ?

L'accès aux réseaux sociaux sera-t-il bientôt interdit aux moins de 15 ans en France ? Après un premier vote à l'Assemblée nationale en janvier, le Sénat a adopté, mardi, une version remaniée de la proposition de loi.

Après un premier vote à l'Assemblée nationale en janvier, le Sénat a adopté, mardi, une version remaniée de la proposition de loi visant à "protéger les mineurs des risques liés aux réseaux sociaux".

Le texte initial, validé par les députés, prévoyait une interdiction de principe pour les mineurs de 15 ans, sauf autorisation parentale. Toutefois, le Sénat a introduit une distinction majeure en créant deux catégories de plateformes.

Le nouveau dispositif cible spécifiquement une "liste noire" de services dont les fonctionnalités ou les algorithmes sont jugés comme "nuisant à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfant". Il incombera au ministre chargé du Numérique d'établir cette liste, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

Dans cette liste évolutive, plusieurs géants du secteur sont déjà visés : TikTok, Snapchat, Instagram ou encore Facebook. Sont également concernés les services permettant des interactions sociales poussées, des diffusions publiques ou la participation à des communautés d'utilisateurs. Selon l'Arcom, les 12-17 ans passent en moyenne 1h21 par jour sur TikTok, où certains algorithmes peuvent exposer les adolescents à des flux de vidéos jugées nocives, rapporte LSA.

La rapporteuse du texte au Sénat, Catherine Morin-Desailly, s'est inspirée du dispositif mis en place par l'Australie, qui concerne dix réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, Tiktok, Twitch, X et Youtube sont ainsi concernés.

En cas de non-respect de ces obligations, les plateformes s'exposeraient à des sanctions lourdes prononcées par l'Arcom. Pour les manquements les plus graves, ces amendes pourraient s'élever jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires mondial, en cohérence avec le règlement européen sur les services numériques (DSA).

Si le principe de protection des mineurs fait consensus, le gouvernement a exprimé des réserves quant à l'éventuelle "inconventionnalité" de cette "liste noire". En droit européen, cibler spécifiquement certaines entreprises plutôt que d'appliquer une règle générale peut être contesté devant les tribunaux.

Pour autant, cela ne semble pas bloquer le processus législatif. Selon le Sénat, il sera possible de "remédier aux fragilités juridiques de la proposition de loi" lors de la Commission Mixte Paritaire (CMP), qui réunira députés et sénateurs pour aboutir à un texte commun. La version portée par Catherine Morin-Desailly est présentée comme ayant "plus de chances d'aboutir à un texte à la fois protecteur et applicable".