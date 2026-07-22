Réseaux sociaux : comment les sites vont-ils appliquer l'interdiction d'accès aux enfants de moins de 15 ans ?

Les parlementaires se sont accordés mardi sur une nouvelle mouture du texte. Plus de liste noire, mais une large interdiction des réseaux sociaux aux adolescents. Reste à savoir comment cela va pouvoir être mis en place…

À compter du 1er septembre 2026, le texte instaurant un âge minimal de 15 ans pour accéder aux réseaux sociaux entrera en vigueur. Les députés et les sénateurs sont en effet parvenu à trouver un compromis et le texte a pu être définitivement adopté mardi 21 juillet. Une victoire pour Emmanuel Macron, qui en avait fait une promesse.

Mais alors que le Conseil constitutionnel pourrait être saisi par les socialistes, certains s'interrogent déjà sur la mise en pratique de cette loi. "C'est un texte d'effet d'annonce inapplicable", juge ainsi le sénateur socialiste David Ros, dont Public Sénat se fait l'écho. Même regret chez Arthur Delaporte, député et porte-parole du PS au micro de Sud Radio. "L'interdiction, pour moi, elle est d'une certaine manière quasi inapplicable, parce qu'on ne sait toujours pas comment on va contrôler l'âge de façon effective."

Quelles sont les plateformes qui figurent déjà dans "la liste noire" ?

Dans cette liste évolutive, plusieurs géants du secteur sont déjà visés : TikTok, Snapchat, Instagram, WhatsApp, X, Facebook ou encore YouTube. Sont en effet concernés les services permettant des interactions sociales poussées, des diffusions publiques ou la participation à des communautés d'utilisateurs.

Comme le détaille franceinfo, sur YouTube, si les vidéos resteront accessibles, la rédaction de commentaires devrait prochainement être interdite aux moins de 15 ans. En ce qui concerne WhatsApp, la messagerie sera toujours disponible aux mineurs de moins de 15 ans, contrairement aux chaînes de partage. Dès le 1er septembre, les moins de 15 ans ne pourront plus créer de compte sur les réseaux sociaux sans fournir une pièce d'identité valable. Les adolescents qui disposent déjà de comptes bénéficieront de quatre mois de répit puisque l'interdiction entrera en vigueur au 1er janvier 2027 pour eux, afin de laisser davantage de temps aux plateformes pour les identifier.

Comment l'âge des adolescents sera-t-il vérifier ?

De YouTube à WhatsApp en passant par SnapChat et TikTok, les plateformes vont devoir désormais vérifier l'âge de leurs internautes, grâce au site gouvernemental France Connect ou EduConnect, sur lequel sont inscrit pas moins de 95% des écoliers français. Mais selon franceinfo, la méthode n'est pas sans faille. À l'aide d'un VPN, un adolescent de moins de 15 ans pourra toujours contourner le système.

"Avec le VPN, on ne sait plus que vous habitez en France et donc le réseau social ne va plus vous demander de contrôler votre âge", souligne à franceinfo le journaliste Jacques Henno. Il pointe également une seconde option : faire prendre une photo à son grand frère ou sa grande soeur à sa place ou utiliser directement sa pièce d'identité. À noter que si les utilisateurs ne s'exposent pas à des sanctions, ce n'est pas le cas des plateformes.

6% de leur chiffre d'affaires mondial

En cas de non-respect de ces obligations, les plateformes s'exposeront à des sanctions lourdes prononcées par l'Arcom. Pour les manquements les plus graves, ces amendes pourraient s'élever jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial, en cohérence avec le règlement européen sur les services numériques (DSA). Mais l'Australie, qui fait office de pionnière en matière d'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs (moins de 16 ans), a pu constater que la mise en place d'une telle loi n'avait rien d'évident. Ainsi, comme le rapporte le HuffPost, trois mois après avoir mis en place sa loi, il avait été constaté que les plateformes ne se conformaient pas aux nouvelles obligations.

Selon l'Arcom, les 12-17 ans passent en moyenne 1h21 par jour sur TikTok, où certains algorithmes peuvent exposer les adolescents à des flux de vidéos jugées nocives, rapporte LSA. La rapporteuse du texte au Sénat, Catherine Morin-Desailly, s'est inspirée du dispositif mis en place par l'Australie, qui concerne dix réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, Tiktok, Twitch, X et Youtube sont ainsi concernés.