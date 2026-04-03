Manifestation antiraciste à Saint-Denis le 4 avril 2026 : qui sera présent ?

Suite aux propos polémiques tenus sur le plateau de CNews par plusieurs invités, Bally Bagayoko organise "un rassemblement populaire citoyen" samedi 4 avril à Saint-Denis.

Depuis son élection à la mairie de Saint-Denis - Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis, dès le premier tour des municipales le 15 mars dernier, Bally Bagayoko est victime de racisme : des dizaines de messages haineux sont arrivés à la mairie, a fait savoir France Info. Il a été la cible de propos polémiques par des chroniqueurs sur le plateau de CNews. Dimanche 29 mars, l'édile a annoncé, sur son compte Instagram, un "rassemblement citoyen" contre le racisme et les discriminations ce samedi 4 avril sur le parvis de l'hôtel de ville.

Ce groupement qui débutera à 14 heures vise aussi à dénoncer "la haine de l'autre", relate l'Opinion. Bally Bagayoko appelle à "défendre la République et ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité" face à ce qu'il qualifie "d'attaques réactionnaires".

Le maire de Saint-Denis organise un rassemblement

"Le 4 avril vise à fédérer l'ensemble de celles et ceux qui considèrent que la question principale qui se pose aujourd'hui dans notre société actuelle avec les valeurs que nous incarnons, c'est le danger de l'extrême droite.", a indiqué Bally Bagayoko à France Info. Il dit espérer la présence "de 5 000 à 10 000 personnes".

Le cortège devrait rassembler de nombreuses figures de la gauche radicale et écologiste. Outre les élus locaux de Saint-Denis, plusieurs députés de La France Insoumise ont confirmé leur présence pour soutenir la municipalité. Des représentants d'Europe Écologie Les Verts ainsi que des membres de syndicats comme la CGT et la FSU sont également attendus pour porter un message d'unité contre les discriminations. Aucun membre du gouvernement ne devrait se joindre à cette manifestation. Jean-Luc Mélenchon, ainsi que la secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, seront là.

Au-delà des partis, le tissu associatif local sera le cœur de cette mobilisation. Des collectifs de quartier, des associations de lutte contre le racisme et des organisations de défense des droits de l'homme ont appelé leurs membres à rejoindre l'événement. Pour les organisateurs, l'enjeu est de démontrer que la diversité de Saint-Denis est une force et non une cible pour les polémiques médiatiques. La militante Assa Traoré, l'ancien international de football Lilian Thuram ou encore le président de SOS Racisme Dominique Sopo ont annoncé leur présence. Le rappeur Fianso a pour sa part appelé au rassemblement.