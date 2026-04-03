Normandie. Le "plus grand supermarché ethnique" de France, "célébration de la diversité", ferme ses portes faute de clientèle

Moins de deux ans après une ouverture très médiatisée, le supermarché Triangle, situé dans le quartier de La Madeleine à Évreux, s'apprête à fermer définitivement ses portes.

Moins de deux ans après son ouverture, qui avait fait beaucoup de bruit, le supermarché Triangle situé dans le quartier de La Madeleine à Evreux, s'apprête à baisser définitivement le rideau. C'est un sentiment de "déjà-vu" qui plane sur le boulevard du 14-Juillet à Évreux. En novembre 2023, le quartier de La Madeleine perdait son Intermarché historique, liquidé après trois décennies de présence et des épisodes de pillages lors d'émeutes urbaines. Aujourd'hui, son successeur, l'enseigne Triangle, s'apprête à subir le même sort, comme le rapporte La Dépêche Evreux.

Pourtant, le 20 janvier 2024, l'ambiance était à la fête. Inauguré avec le soutien de la municipalité, Triangle se présentait comme le premier "hypermarché ethnique de France". Avec 15 000 références, dont un tiers de produits du monde, le magasin promettait une offre inédite et le maintien de l'emploi local.

Driss Ettazaoui, adjoint au maire, saluait une transition permettant d'éviter que "60 salariés ne restent sur le carreau", indique le journal local. Mais l'euphorie des débuts, marquée par "les concerts de darboukas et la curiosité des premiers clients", s'est rapidement heurtée à la réalité du terrain.

Après l'effet de curiosité, la fréquentation dans le supermarché avait chuté, rapporte le média. Des témoignages de salariés ont évoqués une "mauvaise réputation" qui aurait circulé rapidement dans la ville. M. Jouade, l'actuel directeur du magasin, souligne que les charges trop lourdes et la baisse du budget des ménages ont pesé sur le chiffre d'affaires. Le responsable pointait également des vols répétés qui ont grignoté les marges déjà fragiles du supermarché. "On en a tous ras-le-bol", confie même une employée, ex-salariée, qui ne croit plus au sauvetage de la structure.

Placé en redressement judiciaire, le magasin se dirige tout droit vers une liquidation totale liquidation totale. Contrairement à la reprise de 2024, aucune solution immédiate ne semble se dessiner. Pour les 15 derniers salariés encore en poste (ils étaient 48 lors de l'ouverture), l'avenir est incertain. La décision officielle du tribunal de commerce est attendue dans les prochains jours, mais pour l'enseigne aux 5 000 références ethniques, le rideau est déjà à moitié tiré, laissant des rayons vides et un quartier en quête de solutions.