Héricourt : une lycéenne de 17 ans trouve la mort, percutée par un bus

Ce jeudi 2 avril, une lycéenne de 17 ans a été tuée après avoir été percutée par un bus.

Une famille habitant à Héricourt dans la Saône (Haute-Saône) a été frappé par un drame le jeudi 2 avril 2026. En fin d'après-midi, aux environs de 17h50, une jeune fille de 17 ans a été percutée par un bus, ont précisé les sapeurs-pompiers. Malgré l'intervention rapide des secours, elle est décédée sur le coup. C'est précisément dans la rue Paul Vinot, prés du Lycée Aragon, non loin de la gare ferroviaire, que les faits se sont déroulés. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Vesoul. La conductrice du bus, jusque ici inconnue de la justice, était ce 3 avril au matin encore en garde à vue.

L'adolescente a été renversée par la "partie avant droite" du bus selon les premiers éléments de l'enquête. La chauffeuse a été testée négative à l'alcool et aux stupéfiants, relate BFM TV. "La conductrice, âgée de 43 ans, a été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour "homicide involontaire", a précisé le procureur de la République de Vesoul, Arnaud Grécourt.

Selon la police, la jeune fille, élève au Lycée Raoul Follereau de Belfort (Territoire de Belfort), rentrait chez elle après sa journée de cours. Descendue du train à la gare, elle aurait, selon les premiers éléments, traversé la route non loin d'un passage piéton, sans se rendre compte que le car arrivait. Le véhicule qui l'a percutée était un bus Mobigo de la région Bourgogne-Franche-Comté, "qui circulait à vide" selon Gilles Lazar.

"La chauffeuse n'arrêtait pas de répéter : 'je n'ai rien vu', 'je n'ai rien vu'. Elle était en état de choc extrême". Les forces de l'ordre ont soumis la conductrice de 44 ans à des dépistages d'alcool et de stupéfiants, qui se sont tous avérés négatifs.

Une cellule psychologique mise en place à Héricourt pour la famille

Au moment des faits, le bus était vide de tout passager, quittant la gare routière d'Héricourt, et roulait en direction du centre ville.

Présent sur place, le maire du Parti Communiste, Gilles Lazar a montré sa tristesse et son soutien à la famille de la victime, explique France 3 régions. "On est resté sur place le temps que les proches de la victime soient prévenus" témoigne-t-il. "La ville est en deuil, tout le monde est atterré, il y a une grande émotion. C'est un enfant d'Héricourt qui est mort. On pense à son papa et sa maman, bien connus ici. Mais aussi aux deux autres enfants du couple. On sera à leur côté".

Des investigations sont en cours pour faire la lumière sur les circonstances de la mort de la jeune Héricourtoise. Une cellule psychologique a été mise en place pour la famille et les proches de l'adolescente.