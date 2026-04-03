Affaire Prizzon : pourquoi le "terrorisme misogyne" est évoqué sérieusement

Le 2 avril dernier, le Haut conseil à l'égalité a demandé la saisine du Parquet national antiterroriste, évoquant un "terrorisme misogyne".

Le Parquet national antiterroriste (PNAT) est-il habilité et légitime pour enquêter sur les crimes masculinistes ? C'est en tout cas ce que réclamait le Haut conseil à l'égalité (HCE) jeudi 2 avril dans un communiqué concernant le dossier Prizzon.

"Cette affaire doit être un électrochoc pour comprendre la menace masculiniste et les dangers qu'elle fait peser sur les femmes dans notre pays", selon Bérangère Couillard, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, citée dans le communiqué. "Lorsqu'une idéologie de haine des femmes se diffuse, banalise la violence et légitime des passages à l'acte, elle ne peut plus être traitée comme un phénomène périphérique", relate France Info.

"Le Haut Conseil à l'égalité apporte son soutien à la mobilisation citoyenne demandant la saisine du parquet national antiterroriste (Pnat) dans l'affaire Cédric Prizzon", écrit le HCE, appelant à "renforcer les contrôles de l'Arcom et de Pharos et créer une catégorie autonome 'masculinisme' dans les signalements pour suivre le phénomène".

Le HCE demande également l'intégration du "terrorisme misogyne" dans les doctrines de sécurité et de reconnaître "la radicalisation masculiniste comme une menace pour la sécurité publique". Enfin, le HCE plaide pour se voir confier une "mission d'Observatoire national du masculinisme et des radicalisations sexistes".

Dans cette affaire, l'ancien policier, Cédric Prizzon est soupçonné d'avoir tué son ex-conjointe puis sa compagne actuelle, avant de les enterrer au Portugal. Il a été interpellé le 25 mars dernier avec ses deux enfants, deux enfants, un garçon de 12 ans et une fillette d'un an et demi, rappelle Radio France. L'homme de 42 ans a été placé en détention provisoire.

Une hausse du masculinisme en France

Invitée jeudi sur France Inter, Bérangère Couillard affirme que Cédric Prizzon était membre actif d'un groupe Facebook masculiniste. Elle explique que dans ces groupes "se trouve une dynamique de radicalisation qui fait l'apologie de la violence envers les femmes et qui accuse la justice d'être trop féminisée et donc illégitime". La présidente du HCE explique avoir donc demandé la saisine du Pnat pour "mobiliser des moyens capables de remonter des réseaux de radicalisation et de permettre d'identifier des soutiens actifs".

"Ce n'est pas anodin de tuer deux femmes", poursuit-elle. Selon la présidente du Haut Conseil, cette demande est donc justifiée parce que Cédric Prizzon a utilisé "des moyens violents pour atteindre une cible, en l'occurrence ces deux femmes", pour atteindre ensuite, selon le HCE, "une cible symbolique : les femmes". "Il correspond à tout ce que nous dénonçons".

Bérangère Couillard indique par ailleurs qu'il y a une "hausse du masculinisme en France, notamment chez les jeunes hommes qui adhèrent au sexisme hostile qui promeut la domination masculine". Il est donc important, selon elle, "qu'il y ait une prise en compte de ces réseaux, qu'ils soient observés et qu'il y ait des formations de la police du web pour qu'on soit extrêmement vigilants".