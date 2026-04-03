Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 3 avril 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi 3 avril 2026 a-t-il fait un millionnaire ? Les résultats sont disponibles.

Le tirage Euromillions de ce vendredi 3 avril 2026 n'a pas fait de grand vainqueur. Mais si personne n'a réussi à parier sur le résultat Euromillions, certains joueurs sont tout de même parvenus à cocher une bonne partie des résultats gagnants. Ainsi, une grille validée en France a été cochée correctement des cinq bons chiffres et d'un des deux numéros étoile. Son détenteur repart ainsi avec 236 718,40 euros.

Et il n'est pas le seul vainqueur du soir. Une autre grille validée en France a également été cochée des cinq bons chiffres, mais aucun numéro étoile. Elle permet au joueur concerné de repartir avec 55 324,90 euros. Enfin, comme pour chaque tirage Euromillions, un code MyMillion a été tiré au sort. Le vainqueur avait validé sa grille dans les DOM-TOM. Voici tous les résultats Euromillions de ce vendredi 3 avril :

Tirage du vendredi 03 avril 2026 8 - 27 - 29 - 46 - 49 2 10

MyMillion : SU 524 4508

Jusqu'à combien peut grimper la cagnotte du tirage Euromillions ?

Avec désormais 92 millions d'euros en jeu pour le prochain tirage Euromillions, les joueurs devraient déjà être nombreux à tenter leur chance mardi soir. Mais ce n'est pas le plus gros jackpot qui puisse être promis à ceux qui tentent de parier sur les bons résultats Euromillions. En effet, le pactole peut grimper, au maximum - car il existe un plafond - jusqu'à 250 millions d'euros !

Le saviez-vous ? Si les plus grosses cagnottes sont, sans conteste, proposées au tirage de l'Euromillions, prochainement, de beaux jackpots seront également mis en jeu au Loto. Attention, les deux loteries ne concourent pas dans la même catégorie. Comptez 10 millions d'euros à remporter lors du tirage Loto spécial Pâques samedi soir et 13 millions d'euros lors du Super Loto anniversaire prévu le 24 avril.