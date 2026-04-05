Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 4 avril 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage du Loto de ce samedi 4 avril 2026 mettait en jeu la somme exceptionnelle de 10 millions d'euros. Les résultats sont disponibles dans cet article dès à présent.

Ce samedi 4 avril 2026, la FDJ mettait en jeu, pour son tirage Loto, la somme de 10 millions d'euros, ainsi que dix gagnants tirés au sort, qui pouvaient chacun remporter 20 000 euros pour célébrer Pâques. Pour remporter les gains, il fallait trouver le résultat gagnant, c'est-à-dire les cinq numéros gagnants ainsi que le numéro Chance. Les probabilités de décrocher le jackpot du Loto sont d'environ une chance sur 19 millions. Remporter la mise reste donc très peu probable, rendant les gains exceptionnels et très convoités.

Chaque semaine, le jackpot augmente d'un million d'Euros lorsqu'il n'est pas remporté faute de joueurs ayant parié sur les bons résultats. Lors des tirages LOTO, organisés le lundi, le mercredi et le samedi, les numéros gagnants sont tirés au sort. Les joueurs peuvent valider leur grille jusqu'à 20 h 15 le jour du tirage.

Tirage du Loto du samedi 04 avril 2026 5 - 6 - 7 - 21 - 36 6

Joker+ : 3 178 339

Option 2nd tirage : 2 - 8 - 15 - 35 - 36

10 codes gagnants : A 0582 7159 - D 0565 3930 - F 3289 4600 - F 6087 0463 - G 0309 0397 - J 3515 0260 - M 6224 0311 - N 2467 9309 - N 4621 6363 - U 2418 9849

Comment récupérer ses gains en cas de victoire ?

Une fois que les résultats du Loto sont connus et que vous faites partie des chanceux gagnants, récupérer vos gains est très simple. Si vous avez joué en ligne, il vous suffit de vous connecter à votre compte FDJ où votre gain sera directement crédité. Encore plus facilement, si vous indiquez vos coordonnées bancaires sur le site, le montant que vous avez remporté sera automatiquement versé sur votre compte à condition que ceux-ci n'excèdent pas la somme de 500 000 Euros. Au-delà de ce montant, il faudra envoyer un email aux équipes de la FDJ.



Pour les joueurs ayant acheté leur grille en point de vente, il est possible de récupérer son gain directement chez son commerçant pour toute somme inférieure à 30 000 Euros. Pour un gain supérieur à 500 000 Euros, il faudra contacter le service client au 09 69 36 60 60 (appel non surtaxé). Vous serez alors pris en charge par le service Relations Gagnants qui vous accompagnera dans cette nouvelle grande aventure.

Un super Loto le 24 avril pour l'anniversaire du jeu

C'est officiel, la Française des jeux a annoncé un Super Loto le 24 avril prochain à l'occasion des 50 ans du Loto. Pour l'occasion, la FDJ sort les grands moyens et met en jeu la somme de 13 millions d'Euros. En plus de ce superbe jackpot, il y aura également 50 codes tirés au sort pour espérer remporter la somme de 20 000 Euros. Pour participer, il faudra débourser 3 Euros pour une grille, soit 80 centimes de plus que lors d'un tirage Loto classique. Comme pour chaque tirage, il est possible de jouer en ligne sur le site de la FDJ ou bien directement en point de vente, et ce, jusqu'à 20 h 15 le jour du tirage.