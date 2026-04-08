Il faut revoir les manuels scolaires ! Cette image montre la vraie distance entre la Terre et la Lune, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine

Nous avons tous en tête l'idée que la Lune est assez proche de la Terre. Elle est pourtant plus éloignée que ce que l'on pense.

Dans nos manuels scolaires ou sur les schémas pédagogiques, la Terre et la Lune sont souvent représentées côte à côte, séparées par un espace qui semble franchissable en un clin d'œil. Pourtant, la réalité physique est tout autre. Une image exceptionnelle, capturée par la NASA il y a plusieurs années, nous rappelle avec force le vide abyssal qui sépare notre monde de son unique satellite naturel. Une image à avoir en tête lorsque l'on pense aux astronautes de la mission Artemis 2 !

L'image a été réalisée à partir de la collecte de plusieurs éléments par l'instrument MapCam d'OSIRIS-REx le 2 octobre 2017, lorsque la sonde se trouvait à environ 5 millions de kilomètres de la Terre, soit environ 13 fois la distance Terre-Lune, explique la NASA. Cela dans le cadre de la mission OSIRIS menée par l'organisme scientifique américain. À cette distance, les deux astres pouvaient être photographiés simultanément, selon Astéroïde mission.

Dix jours après avoir effectué l'assistance gravitationnelle terrestre, le vaisseau OSIRIS-REx a pointé son ensemble de caméras vers la Terre et a utilisé MapCam pour capturer une image de la Terre et de la Lune.

© NASA

Pour bien comprendre l'immensité révélée par cette photo, il faut se pencher sur les distances réelles. En moyenne, la Lune se trouve à 384 000 km de nous. Mais cette distance n'est pas figée. L'orbite lunaire n'étant pas un cercle parfait mais une ellipse, notre satellite oscille entre son point le plus proche, le périgée (environ 362 600 km), et son point le plus éloigné, l'apogée (environ 405 400 km). Le diamètre de la Terre n'est que 12 740 mètres, celui de la Lune de 3 475 mètres, la distance entre les deux est donc incommensurablement grande comparée à leurs tailles respectives !

Si cette image d'OSIRIS-REx nous paraît si étrange, c'est parce que l'espace qui sépare les deux astres est si vaste qu'il pourrait contenir toutes les autres planètes du système solaire mises bout à bout. C'est cette réalité, celle d'une solitude partagée dans un océan de vide, que la sonde a réussi à immortaliser.