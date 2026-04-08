Mission Artemis 2, des images exclusives à bord de la capsule Orion dévoilées par la NASA

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Mission Artemis 2, des images exclusives &agrave; bord de la capsule Orion d&eacute;voil&eacute;es par la NASA
Artemis 2 a décollé du Centre spatial Kennedy en Floride le 1er avril 2026 puis atteint la sphère d'influence lunaire cinq jours plus tard, avant de survoler la face cachée de la Lune le lundi 6 avril. Découvrez des images inédites publiées par la NASA.
© NASA
La Rédaction