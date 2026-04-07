Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 7 avril 2026 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Pour ce tirage mardi 7 avril 2026, la Française des jeux propose 92 millions d'euros. Allez-vous tenter de trouver les résultats ?

La semaine commence bien du côté du tirage Euromillions. En effet, ce mardi 7 avril 2026, ce n'est pas n'importe quelle cagnotte qui est mise en jeu puisque 92 millions d'euros sont sur la table. Une somme colossale, même si les adeptes du tirage Euromillions auront en tête qu'on reste encore loin du montant d'un Méga jackpot, à savoir 130 millions d'euros. Pire encore, du gros lot record qui puisse être promis à qui trouvera le résultat Euromillions, à savoir 250 millions d'euros. Mais qu'à cela ne tienne !

Comme lors de chaque rendez-vous, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Pour cela, il suffit de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 proposés. Les résultats Euromillions sont généralement dévoilés dans la soirée. À partir de 20h30, les participants peuvent espérer connaître le code My Million. Puis, passé 21 heures, le résultat de la combinaison gagnante du tirage Euromillions est dévoilé dans la demi-heure. Tous les résultats seront à retrouver ci-dessous dès qu'ils auront été annoncés :

Qu'est-ce qu'un code My Million proposé au tirage Euromillions ?

Pour les débutants des tirages Euromillions, il est bon de savoir qu'outre la combinaison permettant de faire remporter le jackpot mis en jeu, la grille est vendue avec un code composé de deux lettres et sept chiffres. Cette seconde combinaison ne peut cependant pas être choisie. Elle est déterminée par un ordinateur et remise à tout acheteur d'une grille Euromillions. Mais le tirage venu, ce code My Million peut faire remporter un million d'euros à l'un des participants.

Bon à savoir, un code My Million est tiré lors de chaque tirage Euromillions. Cela signifie que tous les mardis et vendredis, jours des tirages, il y a un nouveau millionnaire dans le pays. Car oui, il s'agit d'un My Million tiré au sort… en France ! Et ce, bien que le tirage Euromillions concerne une petite dizaine de pays. Le My Million est, lui, national. Une sorte de compensation alors que trouver les résultats Euromillions relève souvent de la mission impossible.