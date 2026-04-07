Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 7 avril 2026 [EN DIRECT]
EUROMILLIONS. Pour ce tirage mardi 7 avril 2026, la Française des jeux propose 92 millions d'euros. Allez-vous tenter de trouver les résultats ?
La semaine commence bien du côté du tirage Euromillions. En effet, ce mardi 7 avril 2026, ce n'est pas n'importe quelle cagnotte qui est mise en jeu puisque 92 millions d'euros sont sur la table. Une somme colossale, même si les adeptes du tirage Euromillions auront en tête qu'on reste encore loin du montant d'un Méga jackpot, à savoir 130 millions d'euros. Pire encore, du gros lot record qui puisse être promis à qui trouvera le résultat Euromillions, à savoir 250 millions d'euros. Mais qu'à cela ne tienne !
Comme lors de chaque rendez-vous, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Pour cela, il suffit de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 proposés. Les résultats Euromillions sont généralement dévoilés dans la soirée. À partir de 20h30, les participants peuvent espérer connaître le code My Million. Puis, passé 21 heures, le résultat de la combinaison gagnante du tirage Euromillions est dévoilé dans la demi-heure. Tous les résultats seront à retrouver ci-dessous dès qu'ils auront été annoncés :
Qu'est-ce qu'un code My Million proposé au tirage Euromillions ?
Pour les débutants des tirages Euromillions, il est bon de savoir qu'outre la combinaison permettant de faire remporter le jackpot mis en jeu, la grille est vendue avec un code composé de deux lettres et sept chiffres. Cette seconde combinaison ne peut cependant pas être choisie. Elle est déterminée par un ordinateur et remise à tout acheteur d'une grille Euromillions. Mais le tirage venu, ce code My Million peut faire remporter un million d'euros à l'un des participants.
Bon à savoir, un code My Million est tiré lors de chaque tirage Euromillions. Cela signifie que tous les mardis et vendredis, jours des tirages, il y a un nouveau millionnaire dans le pays. Car oui, il s'agit d'un My Million tiré au sort… en France ! Et ce, bien que le tirage Euromillions concerne une petite dizaine de pays. Le My Million est, lui, national. Une sorte de compensation alors que trouver les résultats Euromillions relève souvent de la mission impossible.
20:01 - Jusqu'à quelle heure est-il possible de jouer au tirage Euromillions ?
Si le tirage Euromillions de ce mardi 7 avril propose 92 millions d'euros, comme pour n'importe quel tirage, il est possible de tenter sa chance pour trouver les résultats que jusqu'à 20h15. Au-delà, il sera possible de tenter sa chance, cependant, la grille sera validée pour le rendez-vous suivant et rien ne garantit que le jackpot soit toujours en jeu.
19:47 - Quels sont les chiffres qui sortent le moins au tirage de l'Euromillions ?
Le chiffre le plus malchanceux, celui qui est le moins tiré au sort au tirage de l'Euromillions est le 22. Il recueille seulement 6,37% des sorties. C'est ensuite le 1, avec tout juste 7,17% de sorties. Il est, lui, suivi du 43 avec 8,07% de sorties, du 31 (8,23%), du 3 (8,39%) et du 4 (8,70%).
19:33 - Quels sont les chiffres les plus sortis lors des derniers tirages Euromillions ?
Parmi les chiffres qui semblent avoir le plus de chance ces derniers temps au tirage Euromillions, on compte le 35, avec 12,58% de sorties. Il est suivi du 21 et du 42, ex aequo, avec leur 12,42% de sorties. Viennent ensuite, également ex aequo : le 29 et le 34, avec 11,80% de sorties, et le 10, avec 11,34%.
19:16 - Quelles sont les chances de trouver les résultats Euromillions ce mardi soir ?
Sur le site de la FDJ, il est indiqué que lorsque l'on doit choisir cinq numéros parmi 50, s'offrent alors à nous... 2 118 760 combinaisons. Trouver deux numéros étoile parmi 12 offre pas moins de 66 possibilités. Par conséquent, lorsqu'une combinaison de cinq chiffres et deux numéros étoile est à trouver, c’est 139 838 160 combinaisons possibles qui sont envisageables. Mais la FDJ l'assure : en jouant à EuroMillions – My Million, un participant a une chance sur 13 de gagner... "tous rangs confondus", précise-t-elle !
Régulièrement, le jackpot du tirage Euromillions atteint des sommes incroyables. Il faut dire que faute de vainqueur lors d'un tirage, le lot gros est systématiquement remis en jeu avec quelques millions d'euros supplémentaires au tirage Euromillions suivant. Au bout de plusieurs tirages, les joueurs tentent alors de trouver les résultats Euromillions pour empocher une très très belle somme. Il en va ainsi jusqu'à ce que quelqu'un pari sur les bons résultats ou... que le jackpot atteigne la somme plafond de 250 millions d'euros.