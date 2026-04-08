Faire travailler les salariés le 1er mai : ce qu'Attal et le gouvernement veulent vraiment mettre en place

Gabriel Attal remet sur le tapis le débat sur la proposition de loi permettant aux salariés qui le souhaitent de travailler le 1er mai.

À l'approche du mois de mai et de sa succession de jours fériés, le débat sur le temps de travail s'invite de nouveau au sommet de l'État. Au cœur des débats : une proposition de loi, soutenue par Gabriel Attal, visant à autoriser certaines professions à travailler le 1er mai. Traditionnellement, cette journée dédiée à la fête du Travail est la seule de l'année obligatoirement chômée et payée pour l'immense majorité des salariés français, en souvenir des luttes ouvrières pour la journée de huit heures amorcées en 1886.

Gabriel Attal, désormais président du parti Renaissance et président du groupe à l'Assemblée nationale, entend mettre fin à ce qu'il qualifie de " trou dans la raquette " du Code du travail. Le texte, qui sera présenté ce vendredi 10 avril 2026 devant les députés, fait suite à une vive polémique née l'année dernière. Plusieurs boulangers avaient regretté d'être menacés par l'Inspection du travail de sanction s'ils faisaient travailler leurs salariés le 1er mai, une situation jugée absurde par une partie de la majorité et de la droite. Rappelons que rien n'interdit en France à un boulanger ou à un fleuriste d'ouvrir leur boutique le 1er mai, ce qui est interdit aujourd'hui est de faire travailler ses salariés.

Soutenu par le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, cette proposition de loi prévoit d'élargir la liste des dérogations à des secteurs jugés essentiels à la vie sociale et aux traditions. Sont ainsi visés les boulangeries, pâtisseries, commerces de détail alimentaire, mais aussi les fleuristes, dont l'activité est indissociable de la vente du muguet. Les établissements culturels, tels que les théâtres et les cinémas, sont également mentionnés dans cette proposition issue initialement des rangs du Sénat et du parti Les Républicains. Si elle est adoptée, la proposition de loi pourrait s'appliquer dès 2026.

Travailler le 1er mai, c'est non pour les syndicats

Pour tenter de désamorcer les critiques, le texte précise des garde-fous stricts. Le travail le 1er mai reposerait exclusivement sur le volontariat, nécessitant un accord écrit et explicite du salarié. Le texte porté par Gabriel Attal précise que "le salarié qui refuse de travailler le 1er mai ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail" et que "le refus de travailler le 1er mai pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement".

Les organisations syndicales, tant nationales qu'européennes, estiment que la notion de volontariat reste illusoire dans le cadre d'un contrat de travail, en raison du lien de subordination entre l'employeur et l'employé. Pour les représentants des travailleurs, cette proposition de loi constitue une attaque directe contre un symbole historique majeur et un acquis social fondamental. Plus d'1,4 million de salariés sont concernées" a rappelé sur X la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, décrivant Gabriel Attal comme un "Pinocchio sans le nez", dans Libération.