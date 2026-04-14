Faire travailler les salariés le 1er mai : la mesure écartée pour 2026 à quelques exceptions près

Si la proposition de loi de Gabriel Attal permettant aux salariés qui le souhaitent de travailler le 1er mai ne sera pas mise en place cette année, quelques dérogations pourraient tout de même être décidées après concertation avec les professionnels concernés.

"Le 1er-Mai 2026 sera un 1er-Mai complètement classique", s'est réjoui lundi 13 avril le numéro 2 de la CFDT, Yvan Ricordeau, à l'issue de la rencontre avec le ministre du Travail. La convocation d'une commission mixte paritaire, qui aurait pu permettre d'entériner l'adoption de l'élargissement du travail le 1er mai dès cette année, n'a pas été actée. La proposition de loi de Gabriel Attal pour "permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler" le jour de la fête du Travail est donc en suspens.

Traditionnellement, cette journée est la seule de l'année obligatoirement chômée et payée pour l'immense majorité des salariés français, en souvenir des luttes ouvrières pour la journée de huit heures amorcées en 1886. La proposition de loi visait notamment "les commerces de bouche de proximité" comme les boulangeries, pâtisseries, primeurs, boucheries ou encore les fleuristes dont l'activité est indissociable de la vente du muguet et les employés d'établissements culturels. Ces commerces peuvent déjà ouvrir le 1er mai, mais seulement si le patron est le seul à travailler et n'emploie pas ses salariés ce jour-là. Cette loi avait fait polémique après que des boulangers aient été contrôlés et sanctionnés d'une amende pour avoir fait travailler des salariés volontaires le 1er mai 2025. Dans la proposition de loi, seuls les salariés "volontaires" travailleraient alors le 1er mai et ils seraient payés double. "Le refus de travailler le 1er mai ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement", explicite par ailleurs cette dernière.

Des dérogations dès cette année et une application en 2027 ?

Le texte a déjà été adopté au Sénat à l'été 2025 lorsqu'il avait été présenté par les sénateurs centristes avec le soutien de l'exécutif, mais n'avait pas été étudié à l'Assemblée nationale par faute de temps. Il est finalement arrivé dans l'hémicycle le vendredi 10 avril, mais les débats ont tourné court : une motion de rejet a été adoptée contre la proposition de loi, avec l'aide du groupe Renaissance pourtant à l'initiative. Sachant les députés de gauche opposés au texte et face aux centaines d'amendements déposés qui auraient pu empêcher au vote d'avoir lieu dans les temps, le camp présidentiel a lui-même déposé une motion de rejet qui en cas d'adoption coupe court aux débats et envoye directement le texte en commission mixte paritaire. Elle n'a finalement pas été convoquée et le texte ne pourra donc pas être appliqué pour cette année, comme le souhaitait Gabriel Attal. Une victoire pour les syndicats qui s'y opposaient fermement.

Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, a préféré laisser du temps au "dialogue social de branche au plus près du terrain, ce qui impose de laisser du temps pour négocier". Jean-Pierre Farandou a toutefois laissé la porte ouverte à "certaines dérogations". Dans un post publié sur X lundi soir, le Premier ministre a précisé, pour sa part, que les commerces indépendants de la boulangerie et des fleuristes restent prioritaires dans ce dossier. Il recevra donc ces professionnels dès cette semaine pour leur faire des propositions qui pourraient d’ailleurs être "applicables dès ce 1er mai 2026", précise une source gouvernementale à RMC. Plusieurs options restent ainsi à l'étude et notamment celle d'une tolérance pour ceux qui ouvriraient malgré l'interdiction en attendant que l'accord soit acté. Le gouvernement veut négocier secteur par secteur dans le but d'aboutir à un texte effectif pour le 1er mai 2027.

Dernières mises à jour

14:05 - Jordan Bardella fustige le gouvernement Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a dénoncé sur X ce mardi le recul de Sébastien Lecornu sur le texte de loi. "75 % des Français souhaitent pouvoir travailler le 1er mai si on leur offre la possibilité. C’est une mesure de liberté plébiscitée par les travailleurs", a-t-il écrit. Selon lui, il est clair que le gouvernement a craint la motion de censure : "Le gouvernement recule et renonce pour éviter la censure du Parti socialiste : le véritable Premier ministre de ce pays, c’est Olivier Faure", a-t-il ajouté. 11:00 - Yaël Braun-Pivet en colère La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, n'a pas caché sa déception après la décision du gouvernement d'abandonner la proposition de loi de Gabriel Attal. L'idée de "permettre à nos boulangers de travailler ce jour-là est sur la table depuis plus d'un an (...). C'était la responsabilité du gouvernement qui n'a pas négocié avec les organisations syndicales alors qu'il avait plus d'un an pour le faire", a-t-elle fustigé sur RTL. "Je n'en peux plus de ce pays où on ne se parle pas. On ne peut pas réformer si on ne se parle pas", a-t-elle ajouté. 10:42 - Une déception pour les boulangers Les boulangers feraient partie des professions les plus en demande de modification de la loi sur le travail le 1er mai. Dominique Anract, Président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française a confié sur RMC être "dépité". "Tout le monde était prêt, le gouvernement, les députés, les sénateurs, et aujourd'hui avec un coup de pouce des syndicats on ne peut plus. Donc on est vent debout parce que là, ce sont les salariés qui sont payés double et dont 80% veulent travailler. Les entreprises vont perdre du chiffre", a-t-il déploré. "Imaginez toutes les boulangeries fermées ce jour-là. Ils vont les prendre où les sandwichs, le pain, les croissants? On va passer pour des charlots vis-à-vis des touristes étrangers qui peuvent venir chez nous", a-t-il ajouté. 10:37 - Deux réunions majeures à venir Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou va recevoir les organisations patronales ce mardi à 18 heures. Puis, le lendemain, une réunion est organisée avec les représentants des secteurs concernés. Ils pourraient écoper d'une tolérance pour cette année s'ils ouvraient malgré l'interdiction et en attendant qu'un accord soit acté.

Le gouvernement a enterré provisoirement cette réforme des règles du travail le 1er mai, au moins pour une application cette année. Le sujet n'est toutefois pas clos.