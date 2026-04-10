Faire travailler les salariés le 1er mai : la mesure proposée par Attal s'appliquera-t-elle en 2026 ?

Une proposition de loi permettant aux salariés qui le souhaitent de travailler le 1er mai est remise sur le tapis par Gabriel Attal qui souhaite la faire adopter et mettre en place la mesure dès 2026.

Le 1er mai peut-il être un jour travaillé ou doit-il forcément être un jour chômé ? Le sujet revient sur la table chaque année à l'approche des fériés du mois de mai, mais en 2026 le camp présidentiel veut faire bouger les lignes. Gabriel Attal, député et secrétaire général de Renaissance, a déposé une proposition de loi visant à autoriser certaines professions à travailler le 1er mai. Traditionnellement, cette journée dédiée à la fête du Travail est la seule de l'année obligatoirement chômée et payée pour l'immense majorité des salariés français, en souvenir des luttes ouvrières pour la journée de huit heures amorcées en 1886.

La proposition de loi prévoit de "permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler", notamment ceux "des commerces de bouche de proximité" comme les boulangeries, pâtisseries, primeurs, boucheries ou encore les fleuristes dont l'activité est indissociable de la vente du muguet et les employés d'établissements culturels. Ces commerces peuvent déjà ouvrir le 1er mai, mais seulement si le patron est le seul à travailler et n'emploie par ses salariés ce jour-là. Cette loi avait fait polémique après que des boulangers aient été contrôlés et sanctionnés d'une amende pour avoir fait travailler des salariés volontaires le 1er mai 2025.

Accusé de revenir sur l'acquis social du jour chômé et payé pour les salariés, le texte de Gabriel Attal soutenu par le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou, précise que seuls les salariés "volontaires" travailleront le 1er mai et seront payés double. "Le refus de travailler le 1er mai ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement", explicite par ailleurs la proposition de loi.

La proposition de Gabriel Attal adoptée avant le 1er mai 2026 ?

Le texte a déjà été adopté au Sénat à l'été 2025 lorsqu'il avait été présenté par les sénateurs centristes avec le soutien de l'exécutif, mais n'a pas été étudié à l'Assemblée nationale par faute de temps. Il est finalement arrivé dans l'hémicycle ce vendredi 10 avril, mais les débats ont tourné court : une motion de rejet a été adoptée contre la proposition de loi, avec l'aide du groupe Renaissance pourtant à l'initiative.

Sachant les députés de gauche opposés au texte et face aux centaines d'amendements déposés qui auraient pu empêcher au vote d'avoir lieu dans les temps, le camp présidentiel a lui-même déposé une motion de rejet qui en cas d'adoption coupe court aux débats et envoie directement le texte en commission mixte paritaire (CMP). La stratégie était donc d'empêcher les débats pour accélérer l'adoption du texte. Et elle a fonctionné puis que 120 députés ont voté pour la morion de rejet (Renaissance, Horizons, LR et RN) et 105 s'y sont opposés (MoDem, PS, Ecologistes, PCF, LFI).

La proposition de loi visant à autoriser les salariés à travailler le 1er mai sera donc étudiée en CMP le mardi 14 avril à partir de 16h30 selon les informations de BFMTV. Il est probable que les sept sénateurs et sept députés trouvent une majorité pour adopter le texte et le renvoyer à l'Assemblée nationale en seconde lecture. L'objectif de Gabriel Attal et de pouvoir appliquer sa mesure avant le 1er mai et si l'objectif est encore tenable, le calendrier est plus que serré. "On a une dizaine de jours pour y arriver" indique la députée macroniste Nicole Dubré-Chirat à BFMTV. De plus, rien ne dit que les députés trouveront une majorité pour voter le texte à l'issue de la CMP.

Travailler le 1er mai, c'est non pour les syndicats

Si la moitié droite de l'échiquier politique est favorable à la proposition de loi, elle s'oppose à l'ensemble des organisations syndicales. Ces dernières rappellent que la notion de "volontariat" n'est pas définie par le droit du travail et qu'elle reste illusoire dans le cadre d'un contrat de travail, en raison du lien de subordination entre l'employeur et l'employé. Pour les représentants des travailleurs, cette proposition de loi constitue une attaque directe contre un symbole historique majeur et un acquis social fondamental. C'est une "remise en cause du 1er-Mai" accusent unanimement les huit confédérations syndicales françaises.

"Plus d'1,4 million de salariés sont concernées" a rappelé sur X la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, décrivant Gabriel Attal comme un "Pinocchio sans le nez", dans Libération. Marylise Léon à la tête de la CFDT refuse de son côté l'idée "qu'il faudrait toujours travailler plus, même le jour qui symbolise précisément les droits conquis par le monde du travail".