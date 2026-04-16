Travail le 1er mai : les boulangeries et fleuristes ouverts cette année ? Une exception se dessine

Si la proposition de loi de Gabriel Attal ne sera pas mise en place cette année, les boulangers pourraient avoir légalement le droit d'ouvrir dès le 1er mai prochain. Les fleuristes pourraient également être concernés. Sébastien Lecornu apparait déterminé à faire passer un premier texte dès cette année.

Et si les boulangers et fleuristes pouvaient finalement ouvrir le 1er mai prochain ? Traditionnellement, cette journée est la seule de l'année obligatoirement chômée et payée pour l'immense majorité des salariés français, en souvenir des luttes ouvrières pour la journée de huit heures amorcées en 1886. A ce jour, ces enseignes peuvent ouvrir à cette date, mais seulement si le patron est le seul à travailler ou avec des membres de sa famille non-salariés. Il ne doit pas faire travailler ses salariés ce jour-là, sinon il risque une amende de 750 euros par salarié concerné. Après l'échec de la proposition de loi de Gabriel Attal qui visait une ouverture autorisée et sur volontariat, notamment pour "les commerces de bouche de proximité" comme les boulangeries, pâtisseries, primeurs, boucheries ou encore les fleuristes dont l'activité est indissociable de la vente du muguet et les employés d'établissements culturels, le sujet n'est pas clos.

Sébastien Lecornu a promis devant le Sénat, lors d'une séance de questions au gouvernement, une "solution" pour les artisans boulangers ce mercredi 15 avril. Il a proposé de mettre en place une alternative qui se concentre sur cette profession et aussi possiblement sur les fleuristes. Il souhaite recentrer le débat sur ces commerces pour ne pas avoir à attendre 2027. "Nous nous reconcentrons avec bon sens et pragmatisme sur les seuls boulangers artisanaux […], et nous allons trouver une solution négociée, sécurisante et pragmatique", a annoncé Le Premier ministre. Selon les informations de France info, un texte pourrait être adopté rapidement pour permettre à ces enseignes qui emploient des salariés d'ouvrir le 1er mai prochain. Sébastien Lecornu a en tout cas multiplié les réunions avec les professionnels concernés dès cette semaine.

Une application en 2027 ?

Le texte de Gabriel Attal avait été adopté au Sénat à l'été 2025 lorsqu'il avait été présenté par les sénateurs centristes avec le soutien de l'exécutif, mais n'avait pas été étudié à l'Assemblée nationale par faute de temps. Il est finalement arrivé dans l'hémicycle le vendredi 10 avril, mais les débats ont tourné court : une motion de rejet a été adoptée contre la proposition de loi, avec l'aide du groupe Renaissance pourtant à l'initiative. Sachant les députés de gauche opposés au texte et face aux centaines d'amendements déposés qui auraient pu empêcher au vote d'avoir lieu dans les temps, le camp présidentiel a lui-même déposé une motion de rejet qui en cas d'adoption coupe court aux débats et envoie directement le texte en commission mixte paritaire. Elle n'a finalement pas été convoquée et le texte ne pourra donc pas être appliqué pour cette année, comme le souhaitait Gabriel Attal. Une victoire pour les syndicats qui s'y opposaient fermement tout comme la gauche qui avait menacé de censure.

Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, a préféré laisser du temps au "dialogue social de branche au plus près du terrain, ce qui impose de laisser du temps pour négocier". Jean-Pierre Farandou a toutefois laissé la porte ouverte à "certaines dérogations". Le gouvernement veut négocier secteur par secteur dans le but d'aboutir à un texte effectif pour le 1er mai 2027.

"Pas de courage", le gouvernement fustigé en réunion de groupe

L'échec de la proposition de loi pour 2026 a provoqué de vives tensions lors de la réunion du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, mardi 14 avril. Certains ont reproché à l'exécutif son manque de courage, et n'ont pas mâché leurs mots selon les informations de BFMTV. "Vous nous pissez dessus", a par exemple lâché sans détour Karl Olive, élu des Yvelines. "Je commence à me demander ce que je fais là", regrette de son côté Nicole Dubré-Chirat, députée du Maine-et-Loire, face au ministre du Travail Jean-Pierre Farandou.

Ce dernier a dû essuyer d'autres critiques, notamment celles du député des Deux-Sèvres, Jean-Marie Fiévet : "Ce gouvernement n’a pas de courage et un gouvernement qui n’a pas de courage ne mérite pas d’exister", a-t-il fustigé, des propos rapportés par la chaîne info. Face aux multiples attaques, le ministre a reconnu que "personne n'ignorait la procédure législative", il n'a pas essayé de dédouaner le gouvernement.

Mardi, lors de la séance de questions au gouvernement, le Premier ministre a été interpellé sur le sujet. Sébastien Lecornu a rappelé que le sujet d'origine était la sécurisation d'"une convention collective qui protège l'activité spécifique des boulangeries". Mais la proposition de loi comprend "l'ensemble des chaînes de boulangerie industrielles. Je n'ai jamais dit que j'étais favorable à l'ouverture du travail le 1er-Mai pour les filières industrielles", a-t-il déclaré. Le chef du gouvernement a donc présenté deux solutions : une "ouverture large" nécessitant un dialogue branche par branche, ou un retour "à l'esprit initial, aux seuls commerces de proximité", conclut-il.

Dernières mises à jour

09:45 - Sébastien Lecornu questionné au Sénat sur les boulangers Lors d'une séance de question au gouvernement, le Premier ministre a répondu au chef de file des sénateurs de l'Union centriste, Hervé Marseille, qui lui a demandé si les boulangers allaient pouvoir "travailler l'esprit tranquille" le 1er mai 2026. Il a promis de trouver une "solution négociée, sécurisante et pragmatique". "Soit tout le monde et la classe politique veut rester sur un périmètre très large de ces exceptions pour le 1er mai et nous n'échapperons pas (...) à des négociations par branche qui devront ensuite être transposées dans la loi et auquel cas, c'est nécessairement pour 2027. Soit nous nous reconcentrons avec bon sens et pragmatisme sur les seuls boulangers artisanaux", a-t-il précisé. 09:18 - Une réunion avec les boulangers cet après-midi Sébastien Lecornu reçoit cet après-midi des représentants de la Confédération nationale des boulangers et boulangers-pâtissiers de France. Il y aura également le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou et Serge Papin, ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat de France. Le Premier ministre souhaite trouver une solution pour permettre aux artisans boulangers d'ouvrir le 1er mai prochain.

Le gouvernement a enterré provisoirement cette réforme des règles du travail le 1er mai, au moins pour une application cette année. Le sujet n'est toutefois pas clos.