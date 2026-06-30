Résultat Euromillions : le tirage de ce soir, mardi 30 juin 2026 [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 30 juin 2026 est en direct et le résultat tant attendu pourrait faire basculer une vie pour 69 millions.

Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 30 juin 2026 mobilise des millions de joueurs à travers le continent, tous en quête d'un jackpot fixé à 69 millions. Une somme qui pourrait transformer radicalement le quotidien de celui ou celle qui décrocherait la combinaison gagnante ce soir. Le résultat de l'Euromillions est à suivre en direct ci-dessous dès sa publication officielle par la FDJ.

Le jackpot repart de la précédente session car le tirage de l'Euromillions du vendredi 26 juin 2026 n'a trouvé aucun grand gagnant au rang 1. Parmi les lots significatifs distribués, trois grilles européennes ont validé le rang 2, avec les cinq numéros corrects et une étoile, pour 216 059 euros chacune. La combinaison du précédent tirage était le 1-2-3-4-5, avec les étoiles 6 et 7.

Un jackpot toujours en liberté avant ce résultat de l'Euromillions

Faute de vainqueur au rang 1 vendredi dernier, la cagnotte a donc continué de gonfler jusqu'à atteindre le niveau proposé ce mardi. Le tirage de l'Euromillions fonctionne ainsi par accumulation : tant que personne ne coche les cinq numéros et les deux étoiles, le jackpot grossit de session en session. C'est ce mécansime qui explique l'attractivité croissante du jeu à mesure que les semaines s'enchaînent sans grand vainqueur.

Le résultat de l'Euromillions attendu dès 21h45 ce soir

Pour connaître le résultat de l'Euromillions ce mardi, les participants n'auront pas à patienter longtemps après la fermeture des grilles. Le code My Million est généralement annoncé vers 20h35, et la combinaison complète tombe habituellement autour de 21h45. Les joueurs peuvent aussi scanner leur reçu via l'application mobile de la FDJ ou se rendre directement en point de vente pour vérifier leur grille.

Aucune méthode ne permet d'anticiper le résultat de l'Euromillions, chaque tirage reposant intégralement sur le hasard. Qu'un joueur choisisse ses numéros manuellement ou opte pour une grille générée aléatoirement, ses chances restent mathématiquement identiques à celles de n'importe quel autre participant. L'Euromillions ne récompense ni la stratégie ni la fidélité, uniquement la chance.

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