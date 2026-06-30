Résultat Euromillions : le tirage de ce soir, mardi 30 juin 2026 [EN DIRECT]
Le tirage Euromillions du mardi 30 juin 2026 est en direct et le résultat tant attendu pourrait faire basculer une vie pour 69 millions.
Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 30 juin 2026 mobilise des millions de joueurs à travers le continent, tous en quête d'un jackpot fixé à 69 millions. Une somme qui pourrait transformer radicalement le quotidien de celui ou celle qui décrocherait la combinaison gagnante ce soir. Le résultat de l'Euromillions est à suivre en direct ci-dessous dès sa publication officielle par la FDJ.
Le jackpot repart de la précédente session car le tirage de l'Euromillions du vendredi 26 juin 2026 n'a trouvé aucun grand gagnant au rang 1. Parmi les lots significatifs distribués, trois grilles européennes ont validé le rang 2, avec les cinq numéros corrects et une étoile, pour 216 059 euros chacune. La combinaison du précédent tirage était le 1-2-3-4-5, avec les étoiles 6 et 7.
Un jackpot toujours en liberté avant ce résultat de l'Euromillions
Faute de vainqueur au rang 1 vendredi dernier, la cagnotte a donc continué de gonfler jusqu'à atteindre le niveau proposé ce mardi. Le tirage de l'Euromillions fonctionne ainsi par accumulation : tant que personne ne coche les cinq numéros et les deux étoiles, le jackpot grossit de session en session. C'est ce mécansime qui explique l'attractivité croissante du jeu à mesure que les semaines s'enchaînent sans grand vainqueur.
Le résultat de l'Euromillions attendu dès 21h45 ce soir
Pour connaître le résultat de l'Euromillions ce mardi, les participants n'auront pas à patienter longtemps après la fermeture des grilles. Le code My Million est généralement annoncé vers 20h35, et la combinaison complète tombe habituellement autour de 21h45. Les joueurs peuvent aussi scanner leur reçu via l'application mobile de la FDJ ou se rendre directement en point de vente pour vérifier leur grille.
Aucune méthode ne permet d'anticiper le résultat de l'Euromillions, chaque tirage reposant intégralement sur le hasard. Qu'un joueur choisisse ses numéros manuellement ou opte pour une grille générée aléatoirement, ses chances restent mathématiquement identiques à celles de n'importe quel autre participant. L'Euromillions ne récompense ni la stratégie ni la fidélité, uniquement la chance.
- Une tentative de fraude massive à l'Euromillions en 2007
En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé par ruse deux tickets gagnants à un joueur régulier, en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Des signaux d'alerte - les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger - ont déclenché une enquête judiciaire.
- À chaque tirage de l'Euromillions, un nouveau millionnaire en France
À chaque tirage de l'Euromillions, un code My Million est tiré au sort parmi les joueurs français. Concrètement, cela signifie qu'il y a un nouveau millionnaire en France chaque mardi et chaque vendredi, jours des tirages. Ce code, composé de deux lettres et de sept chiffres, est attribué automatiquement à chaque grille achetée en France, sans que le joueur puisse le choisir lui-même. Il constitue ainsi une chance supplémentaire de remporter un million d'euros, indépendamment du résultat du tirage principal de l'Euromillions, qui concerne lui une dizaine de pays participants.
- Quelles sont vos vraies chances de gagner à l'Euromillions ?
Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève du défi statistique : les chances sont d'une sur 139 838 160, selon les chiffres officiels de la Française des Jeux. À l'inverse, trouver deux numéros sans étoile offre une probabilité d'environ une sur vingt-deux, rendant les petits gains bien plus accessibles. Pour tenter d'améliorer leurs chances, les joueurs peuvent cocher davantage de numéros sur une même grille. Mais cela a un coût : une grille avec une troisième étoile cochée s'élève à 7,50 euros, et jusqu'à 15 euros pour un sixième chiffre.