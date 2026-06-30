Euromillions : résultat du tirage du mardi 30 juin 2026, voici les bons numéros [EN LIGNE]

Euromillions : résultat du tirage du mardi 30 juin 2026, voici les bons numéros [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat de l'Euromillions est désormais connu pour le tirage du mardi 30 juin 2026, où une cagnotte de 69 millions était en jeu.

Le tirage de l'Euromillions du mardi 30 juin 2026 a rendu son verdict. La cagnotte de 69 millions mise en jeu ce soir a mobilisé des millions de joueurs à travers l'Europe, espérant décrocher la combinaison gagnante. Le résultat du tirage de l'Euromillions est disponible ci-dessous.

 

Le tirage précédent, celui du vendredi 26 juin 2026, n'avait pas livré de grand vainqueur au rang 1 : aucune grille européenne n'avait validé les cinq bons numéros accompagnés des deux étoiles. Trois grilles avaient en revanche décroché le rang 2 — cinq numéros et une étoile — pour 216 059 euros chacune, tandis que treize grilles (dont une française) avaient réussi les cinq bons numéros sans étoile, empochant 12 624 euros. Vingt-quatre grilles européennes à quatre numéros et deux étoiles avaient gagné 1 966 euros, et 642 grilles (dont 100 françaises) à quatre numéros et une étoile avaient remporté 160 euros.

Pourquoi le résultat de l'Euromillions peut faire grimper les cagnottes aussi haut

L'architecture même de l'Euromillions explique ces envolées spectaculaires : l'absence de gagnant au rang 1 entraîne mécaniquement le report intégral du jackpot sur le tirage suivant. Ce report s'accumule semaine après semaine, transformant chaque tirage sans vainqueur en multiplicateur pour le prochain. C'est précisément cette dynamique qui avait porté la cagnotte à 69 millions ce mardi.

Pour vérifier leur résultat à l'Euromillions, les joueurs disposent de plusieurs canaux : l'application mobile de la FDJ permet de scanner directement son ticket, et tout buraliste agréé peut effectuer la vérification sur place. Le code My Million, réservé aux participants français, avait quant à lui été dévoilé dès 20h35, avant même la clôture du tirage principal programmée vers 21h45.

Face au tirage de l'Euromillions, le hasard ne fait aucune concession

Qu'une combinaison soit soigneusement choisie par le joueur ou générée automatiquement par la machine, chaque grille dispose strictement des mêmes chances face au tirage de l'Euromillions. Aucun numéro ne bénéficie d'un avantage sur un autre à l'instant T du tirage, indépendamment de ce que l'historique des sessions passées pourrait laisser croire. Le résultat de l'Euromillions échappe à toute forme d'anticipation ou de système.

Dernières mises à jour

- Un million d'euros garanti à chaque tirage de l'Euromillions grâce au My Million

Lancé en février 2014, My Million est le jeu complémentaire français adossé à l'Euromillions qui garantit un millionnaire à chaque tirage en France. Ce dispositif a eu un impact direct sur les ventes : dès 2014, la Française des Jeux enregistrait une hausse de 13 % de son chiffre d'affaires sur le jeu. Plusieurs fois par an, des "Semaines exceptionnelles My Million" sont organisées, multipliant le nombre de gagnants, qui peut alors passer de un à cinq, voire dix lauréats. Une mécanique pensée pour fidéliser les joueurs français.

- Comment valider sa grille de l'Euromillions avant le tirage

Pour participer à l'Euromillions, les joueurs doivent valider leur grille avant 20h15, que ce soit en point de vente physique ou en ligne. Le tirage débute ensuite à partir de 20h20, et les résultats sont généralement disponibles aux alentours de 20h50, une fois la combinaison officielle validée. Pour suivre les numéros gagnants, la Française des Jeux communique les résultats officiels après chaque tirage. TF1 diffuse également le tirage en différé dans la soirée, offrant ainsi une autre façon de découvrir la combinaison gagnante.

22:00 - Le My Million, le code attribué automatiquement à chaque grille d'Euromillions

À chaque tirage de l'Euromillions, un code My Million est tiré au sort exclusivement parmi les grilles validées en France. Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code est attribué automatiquement à l'achat d'une grille et permet de remporter un million d'euros sans surcoût. Il n'est pas possible de participer à l'Euromillions sans disposer de ce code, et il est impossible de le choisir soi-même. Une façon d'offrir à chaque joueur français une chance supplémentaire de gagner, indépendamment du jackpot principal.

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