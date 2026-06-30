Euromillions : résultat du tirage du mardi 30 juin 2026, voici les bons numéros [EN LIGNE]

Lancé en février 2014, My Million est le jeu complémentaire français adossé à l'Euromillions qui garantit un millionnaire à chaque tirage en France. Ce dispositif a eu un impact direct sur les ventes : dès 2014, la Française des Jeux enregistrait une hausse de 13 % de son chiffre d'affaires sur le jeu. Plusieurs fois par an, des "Semaines exceptionnelles My Million" sont organisées, multipliant le nombre de gagnants, qui peut alors passer de un à cinq, voire dix lauréats. Une mécanique pensée pour fidéliser les joueurs français.

Pour participer à l'Euromillions, les joueurs doivent valider leur grille avant 20h15, que ce soit en point de vente physique ou en ligne. Le tirage débute ensuite à partir de 20h20, et les résultats sont généralement disponibles aux alentours de 20h50, une fois la combinaison officielle validée. Pour suivre les numéros gagnants, la Française des Jeux communique les résultats officiels après chaque tirage. TF1 diffuse également le tirage en différé dans la soirée, offrant ainsi une autre façon de découvrir la combinaison gagnante.

À chaque tirage de l'Euromillions, un code My Million est tiré au sort exclusivement parmi les grilles validées en France. Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code est attribué automatiquement à l'achat d'une grille et permet de remporter un million d'euros sans surcoût. Il n'est pas possible de participer à l'Euromillions sans disposer de ce code, et il est impossible de le choisir soi-même. Une façon d'offrir à chaque joueur français une chance supplémentaire de gagner, indépendamment du jackpot principal.

21:54 - Des gains intermédiaires significatifs pour des joueurs français à l'Euromillions Décrocher le jackpot de l'Euromillions n'est pas la seule façon de remporter une somme importante. Le 27 mars, un joueur français ayant validé une grille avec cinq numéros et une étoile a remporté 353 647,20 euros. Le 3 avril, un autre joueur français avec la même combinaison gagnante a empoché 236 718,40 euros. Par ailleurs, si vous jouez en ligne sur le site ou l'application de la FDJ, votre gain est automatiquement crédité sur votre compte joueur, avec un transfert direct vers votre compte bancaire si vos coordonnées ont été renseignées au préalable.

21:48 - Certains numéros sortent plus souvent à l'Euromillions, mais le hasard reste maître Selon les relevés de la FDJ au 22 avril 2026, certains numéros ressortent plus fréquemment dans l'historique des tirages de l'Euromillions. Le 21, le 42 et le 35 figurent parmi les plus tirés, tandis que les étoiles 3 et 2 apparaissent régulièrement. Décrocher le jackpot reste néanmoins un exploit statistique : la probabilité est d'une chance sur 139 838 160. Toutes catégories de gains confondues, elle remonte à 1 sur 13. En France, l'option "Étoile+" permet même de passer à 1 chance sur 4 de remporter un lot. Chaque tirage demeure toutefois totalement indépendant.

21:42 - Un jackpot de l'Euromillions qui repart toujours de 17 millions Chaque fois qu'un joueur remporte le jackpot de l'Euromillions, la cagnotte repart de zéro pour le tirage suivant, soit 17 millions d'euros — montant minimal qui était déjà celui proposé lors du tout premier tirage de la loterie. Sans vainqueur, le gros lot grossit progressivement à chaque nouveau tirage, jusqu'au plafond de 250 millions d'euros. Avec deux tirages par semaine, chaque mardi et chaque vendredi, les cagnottes peuvent grimper très rapidement en l'absence de gagnant, tout au long de l'année.

21:36 - Neuf pays et trois principautés participent à l'Euromillions Fondé en 2004 par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Euromillions s'est rapidement élargi. Dès octobre de la même année, l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse ont rejoint l'aventure. Les principautés de Monaco, Andorre et le Liechtenstein sont également concernées par les tirages bihebdomadaires. Au total, ce sont quelque 214 millions d'habitants qui peuvent tenter leur chance. Malgré les différences de devises entre certains pays participants, les jackpots sont toujours libellés en euros. Pour ceux qui préfèrent s'en remettre au hasard, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison, en point de vente comme en ligne.

21:30 - 250 millions remportés trois fois : les records de l'Euromillions depuis le relèvement du plafond Le jackpot maximum de 250 millions d'euros a été remporté à trois reprises depuis son instauration : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Ces victoires effacent les précédents records, qui s'élevaient à 240 millions en Autriche en décembre 2023, 230 millions au Royaume-Uni en juillet 2022 et 220 millions à Tahiti en octobre 2021. Depuis sa création et jusqu'au 22 avril 2026, l'Euromillions compte 601 gagnants de premier rang à travers l'Europe.

21:24 - La combinaison 1-2-3-4-5 a autant de chances que les autres à l'Euromillions Tous les résultats de l'Euromillions sont parfaitement aléatoires et imprévisibles. La combinaison 1-2-3-4-5 avec les numéros étoile 6 et 7 a exactement autant de chances d'être tirée au sort que n'importe quelle autre combinaison possible. Le hasard reste le seul maître du jeu, rendant toute prédiction impossible. Par ailleurs, contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains supérieurs à certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %, la France considère le gain comme un accroissement de patrimoine non imposable. Dès l'année suivante, les revenus générés par le placement de cette somme — intérêts, dividendes, loyers — sont en revanche soumis à la fiscalité classique.

21:18 - My Million : des semaines exceptionnelles pour multiplier les gagnants Lancé en février 2014, My Million est le jeu complémentaire français associé à l'Euromillions. Il garantit un million d'euros à au moins un joueur français à chaque tirage. Plusieurs fois par an, des "Semaines exceptionnelles My Million" sont organisées : au lieu d'un seul gagnant, ce sont entre 5 et 10 joueurs qui se partagent le titre de millionnaire. Depuis son lancement, ce dispositif a contribué à dynamiser les ventes de la FDJ, avec une hausse de 13 % enregistrée dès 2014.

21:12 - Le chiffre d'affaires de l'Euromillions en forte progression Depuis son lancement, l'Euromillions n'a cessé de séduire davantage de joueurs, et les chiffres en témoignent. Le chiffre d'affaires total du jeu est passé de 1,5 milliard d'euros en 2004 à 6,6 milliards en 2013, avant d'atteindre 15,8 milliards en 2018. En France, dès 2006, l'Euromillions représentait déjà près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Un facteur joue un rôle clé dans ce dynamisme : plus la cagnotte annoncée est élevée, plus le taux de participation grimpe.

21:06 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ? Une fois les résultats du tirage de l'Euromillions connus et le gain confirmé, la marche à suivre dépend du lieu où vous avez joué et du montant remporté. Pour les joueurs ayant misé en ligne, sur le site ou l'application de la FDJ, le gain est automatiquement crédité sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées au préalable, un transfert direct vers le compte bancaire est effectué. À noter également que les grilles doivent impérativement être validées avant 20h15 le jour du tirage, que ce soit en point de vente ou en ligne.

21:00 - Le record français à l'Euromillions : 250 millions remportés entre amis En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont décroché ensemble la somme record de 250 millions à l'Euromillions, soit le plafond maximal autorisé par le jeu. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Un exploit qui efface les précédents records français : un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025.

20:54 - Une tentative de fraude massive à l'Euromillions en 2007 En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé par ruse deux tickets gagnants à un joueur régulier, en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Des signaux d'alerte - les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger - ont déclenché une enquête judiciaire.

20:48 - À chaque tirage de l'Euromillions, un nouveau millionnaire en France À chaque tirage de l'Euromillions, un code My Million est tiré au sort parmi les joueurs français. Concrètement, cela signifie qu'il y a un nouveau millionnaire en France chaque mardi et chaque vendredi, jours des tirages. Ce code, composé de deux lettres et de sept chiffres, est attribué automatiquement à chaque grille achetée en France, sans que le joueur puisse le choisir lui-même. Il constitue ainsi une chance supplémentaire de remporter un million d'euros, indépendamment du résultat du tirage principal de l'Euromillions, qui concerne lui une dizaine de pays participants.

20:42 - Quelles sont vos vraies chances de gagner à l'Euromillions ? Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève du défi statistique : les chances sont d'une sur 139 838 160, selon les chiffres officiels de la Française des Jeux. À l'inverse, trouver deux numéros sans étoile offre une probabilité d'environ une sur vingt-deux, rendant les petits gains bien plus accessibles. Pour tenter d'améliorer leurs chances, les joueurs peuvent cocher davantage de numéros sur une même grille. Mais cela a un coût : une grille avec une troisième étoile cochée s'élève à 7,50 euros, et jusqu'à 15 euros pour un sixième chiffre.

20:36 - Neuf pays participent à l'Euromillions Lancé avec trois pays fondateurs, l'Euromillions s'est considérablement élargi dès le 8 octobre 2004, lorsque six nouveaux pays ont rejoint la loterie : l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Ce bassin de joueurs potentiels atteignait alors environ 214 millions d'habitants. Cette expansion a joué un rôle déterminant pour faire de l'Euromillions le jeu de hasard offrant la cagnotte la plus élevée en Europe, avec un jackpot pouvant grimper jusqu'à 250 millions d'euros.

20:30 - Euromillions : deux tirages par semaine, tout au long de l'année L'Euromillions propose deux tirages chaque semaine, chaque mardi et chaque vendredi, sans interruption tout au long de l'année. La Française des jeux et ses homologues européens permettent ainsi aux joueurs de tenter régulièrement leur chance pour remporter entre 17 et 250 millions. Cette fréquence explique en partie la rapidité avec laquelle les cagnottes peuvent grimper en l'absence de gagnant. Les résultats de l'Euromillions sont diffusés sur TF1, offrant à des millions de téléspectateurs un rendez-vous régulier avec ce jeu de loterie paneuropéen.

20:24 - Cinq amis d'Île-de-France ont remporté 250 millions d'euros à l'Euromillions En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont décroché la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions d'euros en 2021, et un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020. Un couple alsacien a également décroché 178 millions d'euros en novembre 2025. Les cagnottes peuvent atteindre jusqu'à 250 millions d'euros, seuil maximal fixé par les organisateurs.