Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 8 avril 2026 [EN DIRECT]
LOTO. Pour ce tirage Loto, les joueurs tentent de remporter pas moins de 12 millions d'euros. Les résultats sont attendus d'une minute à l'autre !
Le tirage Loto de ce mercredi 8 avril 2026 proposait pas moins de 12 millions d'euros. Une cagnotte qui n'aura pas laissé, pour sûr, les habitués du Loto insensibles. Et pour cause, à un million d'euros près, il s'agit de la cagnotte mise en jeu par la Française des jeux lors d'un Super Loto, par exemple à l'occasion d'un Vendredi 13, de la Saint-Valentin ou des Grandes vacances. Il n'est à présent plus possible de jouer à ce tirage. Les résultats Loto de ce mercredi seront dévoilés ci-dessous à partir de 20h30 :
Un incroyable tirage Loto prochainement organisé
Alors que depuis des semaines et pas moins de 11 tirages Loto, personne ne semble avoir assez de chance pour parier sur le résultat gagnant, le jackpot pourra continuer à grimper ainsi jusqu'à… l'infini ! En effet, contrairement au tirage Euromillions, il n'y a pas de cagnotte plafond au Loto. Faute de vainqueur, le gros lot est donc inlassablement remis en jeu, avec, à chaque fois, un million d'euros de plus.
Cependant, il arrive qu'une énorme cagnotte Loto promise à qui trouvera le résultat Loto ne soit pas forcément le fruit d'une succession de tirages restés sans grand vainqueur, mais tout simplement d'un Super Loto organisé par la FDJ. Ce sera le cas le vendredi 24 avril 2026, soit dans quelques jours à peine. Ce jour-là, le Loto fêtera ses 50 ans ! Outre les 13 millions d'euros promis à cette occasion, 50 codes LOTO, au lieu de 10 en temps normal, seront tirés au sort. Chacun permettra à son détenteur de repartir avec 20 000 euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance, moyennant toutefois 3 euros, au lieu de 2,20 euros la grille de base.
20:34 - Comment percevoir son gain après le tirage du Loto ?
Vous avez trouvé les bons résultats Loto ? Ou tout du moins une partie du résultat gagnant de ce mercredi 8 avril 2026 ? Pour récupérer les gains, il y a plusieurs options et cela dépend principalement de où et comment on a joué. Ainsi, pour ceux qui ont tenté leur chance en ligne, le montant sera crédité sur le compte joueur. En revanche, pour les participants ayant acheté leur grille dans un point de vente FDJ, ceux-ci doivent retourner au même endroit, munis de leur reçu, pour percevoir les gains de 30 000 euros maximum. Au-delà, pour les gains qui n'atteignent toutefois pas les 500 000 euros non plus, "il faudra se présenter dans un centre de paiement FDJ ; leurs adresses sont indiquées ici : https://www.fdj.fr/informations/centres-de-paiement", explique la FDJ sur son site. Enfin, pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un accompagnement personnalisé est proposé aux gagnants qui doivent se manifester en appelant le 09 69 36 60 60.
20:16 - Fin des paris ! Il n'est à présent plus possible de jouer pour le tirage Loto du jour !
Terminé ! Les joueurs ne peuvent à compter de maintenant plus tenter leur chance au Loto de ce mercredi 8 avril 2026. Les résultats seront tous connus d'ici une heure, mais d'ici là, ceux qui veulent tenter leur chance peuvent le faire pour le tirage Loto de samedi. En fonction des résultats Loto du soir, deux millions ou 13 millions d'euros seront mis en jeu !
20:05 - Quels sont les numéros Chance qui sortent le plus ou non ?
D'après les statistiques de la Française des jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus au Loto, avec 116 sorties à ce jour. Viennent ensuite le 2 (110 sorties), le 4 (108), le 10 (107), le 7 (106), le 1 et le 8 (101), le 6 (98). Le 3 et le 5 clôturent, avec tout juste 96 sorties.
19:51 - Quels sont les plus gros gains déjà remportés au tirage Loto ?
Avec 12 millions d'euros proposés au tirage Loto de ce mardi, les joueurs ont de quoi être enthousiastes ! Mais on est tout de même loin du plus gros jackpot jamais remporté à ce jeu de hasard. Selon te site Tirage Gagnant, il était de 30 millions d'euros. Il a été emporté à Orgères, en Ille-et-Vilaine, le 4 décembre 2021. Quelques semaines plus tôt, un gros lot de 26 millions d'euros avait été remporté le 11 septembre sur Internet. Sur la dernière marche du podium figure un jackpot de 25 millions d'euros gagné le 5 décembre 2022 à Paris.
Un tirage Loto est organisé chaque lundi, chaque mercredi et chaque samedi tout au long de l'année pour le plus grand bonheur des participants, qui n'ont qu'à cocher cinq chiffres et un numéro Chance, et accessoirement avoir... énormément de chance, pour trouver les résultats Loto gagnants et remporter le jackpot qui fera d'eux des millionnaires.