Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 8 avril 2026 [EN LIGNE]
LOTO. Le tirage Loto de ce mercredi 8 avril 2026 a-t-il fait un grand gagnant ? Tous les résultats sont à présent connus.
Le tirage Loto de ce mercredi 8 avril 2026 proposait pas moins de 12 millions d'euros. Une cagnotte qui n'aura pas laissé, pour sûr, les habitués du Loto insensibles. Et pour cause, à un million d'euros près, il s'agit de la cagnotte mise en jeu par la Française des jeux lors d'un Super Loto, par exemple à l'occasion d'un Vendredi 13, de la Saint-Valentin ou des Grandes vacances. À l'heure du résultat Loto, y a-t-il eu un millionnaire ? Non, révèle la répartition des gains. En revanche, une grille cochée des cinq bons chiffres, mais pas numéro Chance permet à son détenteur de repartir avec 205 974 euros. Quelque 42 grilles, cochées elles d'au moins quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance, permettent à leurs propriétaires de repartir avec 1 196 euros. Voici tous les résultats Loto de ce mercredi soir :
Tirage du Loto du mercredi 08 avril 2026
Un incroyable tirage Loto prochainement organisé
Alors que depuis des semaines et pas moins de 11 tirages Loto, personne ne semble avoir assez de chance pour parier sur le résultat gagnant, le jackpot pourra continuer à grimper ainsi jusqu'à… l'infini ! En effet, contrairement au tirage Euromillions, il n'y a pas de cagnotte plafond au Loto. Faute de vainqueur, le gros lot est donc inlassablement remis en jeu, avec, à chaque fois, un million d'euros de plus.
Cependant, il arrive qu'une énorme cagnotte Loto promise à qui trouvera le résultat Loto ne soit pas forcément le fruit d'une succession de tirages restés sans grand vainqueur, mais tout simplement d'un Super Loto organisé par la FDJ. Ce sera le cas le vendredi 24 avril 2026, soit dans quelques jours à peine. Ce jour-là, le Loto fêtera ses 50 ans ! Outre les 13 millions d'euros promis à cette occasion, 50 codes LOTO, au lieu de 10 en temps normal, seront tirés au sort. Chacun permettra à son détenteur de repartir avec 20 000 euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance, moyennant toutefois 3 euros, au lieu de 2,20 euros la grille de base.
22:35 - Quel est le rang qui compte le plus de vainqueurs ?
Sans surprise, c'est le neuvième et dernier rang qui compte le plus grand nombre de vainqueurs ce mercredi soir au tirage Loto. Quelque 302 645 grilles ont en effet été cochées correctement du numéro Chance, voire du numéro Chance et d'un chiffre supplémentaire. Elles permettent à leurs détenteurs de repartir avec 2,20 euros, soit la mise de base lors d'un tirage Loto.
22:08 - Quid des vainqueurs du troisième rang au tirage Loto de ce mercredi ?
Pas moins de 42 grilles ont été cochées correctement d'au moins quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance tirés au sort au tirage Loto de ce mercredi. Chacune permet ainsi à son ou ses propriétaires d'empocher 1 196 euros.
21:33 - Combien remporte le plus gros vainqueur de ce tirage Loto ?
Pas de vainqueur au rang un donc, mais une grille gagnante au deuxième rang. Grâce aux cinq chiffres, compris entre 1 et 49, cochés correctement, le ou les détenteurs de la grille repartent avec 205 974 euros.
21:02 - Quel est le montant de la prochain cagnotte du tirage Loto ?
L'absence de grand vainqueur lors du tirage Loto de ce mercredi engendre, de fait, une remise en jeu du gros lot du soir. Ce sont à présent 13 millions d'euros qui sont mis en jeu samedi. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance moyennant 2,20 euros, minimum.
Un tirage Loto est organisé chaque lundi, chaque mercredi et chaque samedi tout au long de l'année pour le plus grand bonheur des participants, qui n'ont qu'à cocher cinq chiffres et un numéro Chance, et accessoirement avoir... énormément de chance, pour trouver les résultats Loto gagnants et remporter le jackpot qui fera d'eux des millionnaires.