Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 8 avril 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage Loto de ce mercredi 8 avril 2026 a-t-il fait un grand gagnant ? Tous les résultats sont à présent connus.

Le tirage Loto de ce mercredi 8 avril 2026 proposait pas moins de 12 millions d'euros. Une cagnotte qui n'aura pas laissé, pour sûr, les habitués du Loto insensibles. Et pour cause, à un million d'euros près, il s'agit de la cagnotte mise en jeu par la Française des jeux lors d'un Super Loto, par exemple à l'occasion d'un Vendredi 13, de la Saint-Valentin ou des Grandes vacances. À l'heure du résultat Loto, y a-t-il eu un millionnaire ? Non, révèle la répartition des gains. En revanche, une grille cochée des cinq bons chiffres, mais pas numéro Chance permet à son détenteur de repartir avec 205 974 euros. Quelque 42 grilles, cochées elles d'au moins quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance, permettent à leurs propriétaires de repartir avec 1 196 euros. Voici tous les résultats Loto de ce mercredi soir :

Tirage du Loto du mercredi 08 avril 2026 13 - 16 - 23 - 26 - 46 1

Joker+ : 7 326 122

Option 2nd tirage : 11 - 18 - 29 - 34 - 47

10 codes gagnants : H76227016 - N22393188 - L79154876 - T00368141 - D83835085 - O21375968 - N53410180 - S45017673 - A40882338 - C90512736

Un incroyable tirage Loto prochainement organisé

Alors que depuis des semaines et pas moins de 11 tirages Loto, personne ne semble avoir assez de chance pour parier sur le résultat gagnant, le jackpot pourra continuer à grimper ainsi jusqu'à… l'infini ! En effet, contrairement au tirage Euromillions, il n'y a pas de cagnotte plafond au Loto. Faute de vainqueur, le gros lot est donc inlassablement remis en jeu, avec, à chaque fois, un million d'euros de plus.

Cependant, il arrive qu'une énorme cagnotte Loto promise à qui trouvera le résultat Loto ne soit pas forcément le fruit d'une succession de tirages restés sans grand vainqueur, mais tout simplement d'un Super Loto organisé par la FDJ. Ce sera le cas le vendredi 24 avril 2026, soit dans quelques jours à peine. Ce jour-là, le Loto fêtera ses 50 ans ! Outre les 13 millions d'euros promis à cette occasion, 50 codes LOTO, au lieu de 10 en temps normal, seront tirés au sort. Chacun permettra à son détenteur de repartir avec 20 000 euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance, moyennant toutefois 3 euros, au lieu de 2,20 euros la grille de base.