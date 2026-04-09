Bardella et la princesse : la photo de leur couple fait entrer le président du RN dans une autre dimension

Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles et Jordan Bardella, c'est du sérieux, comme dirait un ancien président. L'officialisation de ce couple, à un an de la présidentielle, n'est pas un hasard.

Ce jeudi 9 avril, le magazine Paris Match a choisi d'exposer en couverture ce que beaucoup considéraient jusqu'ici comme une rumeur persistante : l'idylle entre Jordan Bardella, président du Rassemblement National, et la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. Cette officialisation par l'image, à seulement un an de l'échéance présidentielle, marque un tournant symbolique majeur pour celui qui domine actuellement les intentions de vote.

Une sorte de mise en scène, évidemment, qui permet à Jordan Bardella d'apparaître sous une autre image, plus personnelle. Pour un candidat d'extrême droite, l'aspect glamour de cette fausse révélation est presque inespéré. Le fait qu'elle incarne un bout de l'histoire de France - Maria Carolina de Bourbon est descendante directe de Louis XIV - est pour lui une bénédiction médiatique.

C'est sous le soleil de la Corse, entre la mer Méditerranée et les falaises escarpées, que le couple a été immortalisé. Si les clichés les montrent déambulant dans un décor où chaque pierre semble chargée d'histoire, c'est leur allure qui retient l'attention des commentateurs. Loin du relâchement habituel des vacances, Jordan Bardella conserve une mise rigoureuse, associant un jean Levi's à une chemise surmontée d'une cravate et d'un pull marine. Et les clichés ont du mal à le présenter décontracté. À ses côtés, la princesse Maria Carolina affiche une élégance qui n'a pas l'air véritablement naturelle. Cette promenade, débutée près de l'église Saint-Érasme, n'est plus celle de deux simples touristes, mais celle d'un couple qui feint d'ignorer une paparazzade.

Le rapprochement entre le leader souverainiste de 30 ans et l'héritière de 22 ans ne date pas d'hier. Déjà en janvier 2026, lors du bicentenaire du journal Le Figaro au Grand Palais, leur complicité avait été remarquée par les observateurs attentifs. Jusqu'alors, Jordan Bardella s'était montré intraitable sur la protection de sa vie privée. Fin janvier, au micro de RTL, il balayait encore les questions avec fermeté, affirmant que son intimité était son dernier espace de liberté tout en concédant, avec un sourire, être un homme heureux.

Pourquoi ce choix de l'exposition médiatique maintenant ? La réponse se trouve sans doute dans l'agenda judiciaire et politique de l'année 2026. Avec la perspective d'une décision cruciale de la cour d'appel le 7 juillet concernant l'éligibilité de Marine Le Pen, Jordan Bardella se prépare activement à l'éventualité de porter les couleurs de son camp pour 2027. En s'affichant avec une princesse dont le rang impose naturellement une forme de respectabilité internationale, il peaufine sa stature présidentielle.