Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 9 avril 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, les joueurs peuvent à nouveau espérer remporter jusqu'à 30 000 euros par mois pendant trente ans. Les résultats seront dévoilés dans la soirée ici même.

Comme chaque lundi et jeudi depuis plus de quatre mois maintenant, le tirage EuroDreams propose de remporter 30 000 euros par mois pendant 30 ans ce jeudi 9 avril 2026. Reste à savoir si, au bout de quatre mois, la roue va finir par tourner et si un joueur parviendra à trouver le résultat EuroDreams gagnant. Mais comme le diront les plus téméraires, qui ne tente rien n'a rien. Alors, pour espérer remporter même ne serait-ce qu'un petit quelque chose, le mieux est encore de participer au tirage EuroDreams.

Les participants ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Celle-ci doit, au minimum, être cochée de six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. La grille de base est vendue 2,50 euros. Les résultats EuroDreams devraient être connus à partir de 20h30. Ils seront tous dévoilés ci-dessous dans la foulée :

Ces belles cagnottes, autres que celle du tirage EuroDreams, à venir !

Le saviez-vous ? Si le tirage EuroDreams de ce soir attirera sans aucun doute toutes les convoitises, il n'en reste pas moins que ce n'est pas le seul jeu qui suscite l'engouement en ce moment. En effet, au Loto comme à l'Euromillions, les jackpots sont plutôt attrayants. Ainsi, ce vendredi, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront la coquette somme de 105 millions d'euros au tirage Euromillions. Les joueurs peuvent dès à présent tenter leur chance moyennant 2,50 euros.

La suite du festival des belles cagnottes du moment aura lieu samedi. Pour le troisième et dernier tirage Loto de la semaine, la Française des jeux mettra sur la table 13 millions d'euros, soit le montant d'un jackpot proposé à l'occasion d'un Super Loto, mais sans le prix d'une grille d'un Super Loto. Les participants pourront en effet tenter leur chance avec seulement 2,20 euros, contre une mise minimale de 3 euros pour un Super Loto. Avis aux amateurs !