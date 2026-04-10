L'Alsace sortie de la région Grand Est ? Pourquoi un statut à part est envisagé

Une proposition de loi visant à faire sortir l'Alsace de la région Grand Est a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Elle pourrait se voir attribuer un statut particulier.

L'Alsace est actuellement incluse dans la région Grand Est avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Une version remaniée d'une proposition de loi visant à l'en sortir vient d'être adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale ce mercredi 8 avril et à 131 voix contre 100. L'ambition est ainsi de faire de l'Alsace, union du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et actuellement collectivité européenne d'Alsace, une collectivité territoriale au statut particulier qui engloberait les compétences régionales et départementales, sur le modèle de la Corse et régie par l'article 72 de la Constitution.

Cette proposition de loi prévoit toutefois la sortie de l'Alsace du Grand-Est sous réserve de l'approbation des Alsaciens lors d'un référendum local. Les électeurs inscrits sur les listes électorales alsaciennes seraient consultés. Cette idée n'est pas nouvelle. En 2013, avant la mise en place de nouvelles régions, un référendum a eu lieu pour proposer la création d'une collectivité alsacienne unique, mais il n'avait pas abouti faute de participation suffisante et avec une victoire du "non" dans le Haut-Rhin.

Une identité forte et une volonté des Alsaciens mises en avant

Ce texte a été présenté par le groupe Ensemble pour la République et ce dix ans après la fusion des régions sous François Hollande. Gabriel Attal, patron du groupe macroniste, a salué cette "première étape" et a assuré que ce projet répond à "une aspiration forte des Alsaciens". "En 2015, le législateur a nié la singularité alsacienne en la noyant dans une immense région. Dès lors, les Alsaciens n'ont cessé d'exprimer leur désir d'Alsace", a, de son côté, défendu la députée macroniste du Haut-Rhin Brigitte Klinkert, rapporte BFMTV. L'Alsace a, en effet, une identité forte, mais aussi une histoire particulière en France. Elle a longtemps été sous influence germanique et a donc une double culture. Elle a aussi sa langue régionale. Par ailleurs, aujourd'hui, la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat ne s'applique pas car en 1905 lors de son adoption, l'Alsace était allemande. Elle a également certains jours fériés qui lui sont propres.

Le RN et l'UDR d'Eric Ciotti ont apporté leur soutien à la proposition de loi. Pour le député RN Laurent Jacobelli, "il faut mettre fin à ces régions coûteuses, (...) qui ne correspondent à aucune réalité historique, économique, à aucune cohérence géographique". A contrario, la gauche s'est opposée. L'écologiste Sandra Regol, élue du Bas-Rhin, a, par exemple, estimé que c'était "seulement un enjeu de pouvoir local et national, pour ceux qui veulent essayer de grappiller des voix pour la présidentielle de 2027". Du côté des présidents et présidentes de région, ils estiment que la loi souffre de "lourdes lacunes" à cause de "débats bâclés, chaotiques et plein de confusion en séance publique".

L'avenir du texte est encore incertain, il doit être inscrit à l'ordre du jour du Sénat pour une possible adoption définitive. Cela pourrait ne pas survenir de suite à cause des sénatoriales en septembre 2026 et de la présidentielle au printemps 2027. L'entrée en vigueur, si elle est actée, devrait attendre les prochaines élections régionales, en mars 2028.