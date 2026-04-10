Résultat Euromillions : découvrez le tirage du vendredi 10 avril 2026 avant le passage à la télé !

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi 10 avril 2026 fera-t-il un millionnaire ? Les résultats sont dévoilés ici même à partir de 20h30.

Gros tirage Euromillions. en vue ce vendredi 10 avril 2026 puisque 105 millions d'euros sont sur la table. Une somme colossale, même si les adeptes du tirage Euromillions auront en tête qu'on reste encore loin du montant d'un Méga jackpot, à savoir 130 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, comme lors de chaque rendez-vous, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Pour cela, il suffit de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 proposés. Les résultats Euromillions sont généralement dévoilés dans la soirée. À partir de 20h30, les participants peuvent espérer connaître le code My Million. Puis, passé 21 heures, le résultat de la combinaison gagnante du tirage Euromillions est dévoilé dans la demi-heure. Tous les résultats seront à retrouver ci-dessous dès qu'ils auront été annoncés :

Quel est le plus gros jackpot qui puisse être remporté au tirage Euromillions ?

Si les participants des tirages Euromillions ont en tête que 130 millions d'euros constituent le montant d'un Méga jackpot et que 17 millions d'euros est celui du gros lot minimal qui peut être mis en jeu, quid de plus gros pactole qui puisse être remporté à ce jeu de hasard ? Contrairement au Loto, il y a une cagnotte plafond qui ne peut être dépassée. Après s'être longtemps élevée à 190 millions d'euros, elle a petit à petit été réévaluée à 250 millions d'euros. Cela s'est fait par étape : d'aborde 200 millions d'euros, puis 210, puis 220, puis 230, puis 240 et, enfin, 250 millions d'euros.

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