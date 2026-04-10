Euromillions : résultat du tirage de ce vendredi 10 avril 2026, l'énorme cagnotte remportée ?
EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi 10 avril 2026 a-t-il fait un millionnaire ? Les résultats sont enfin connus !
Le tirage Euromillions de ce vendredi 10 avril 2026 proposait 105 millions d'euros aux participants. Les résultats sont désormais connus. On sait qu'il n'y a malheureusement pas eu de grand vainqueur. En revanche, certains participants sont parvenus à trouver une partie du résultat gagnant. Ainsi, trois grilles ont été validées de cinq chiffres et un numéro étoile. Chacune permet à son propriétaire de remporter 270 959,60 euros. Toutefois, aucune n'a été validée en France. Le premier grand vainqueur ayant participé au tirage Euromillions en France a coché les cinq bons chiffres, mais aucun des bons numéros étoile. L'heureux élu repart avec 63 327,70 euros. Retrouvez tous les résultats Euromillions de ce vendredi 10 avril 2026 :
Tirage du vendredi 10 avril 2026
Quel est le plus gros jackpot qui puisse être remporté au tirage Euromillions ?
Si les participants des tirages Euromillions ont en tête que 130 millions d'euros constituent le montant d'un Méga jackpot et que 17 millions d'euros est celui du gros lot minimal qui peut être mis en jeu, quid du plus gros pactole qui puisse être remporté à ce jeu de hasard ? Contrairement au Loto, il y a une cagnotte plafond qui ne peut être dépassée. Après s'être longtemps élevée à 190 millions d'euros, elle a petit à petit été réévaluée à 250 millions d'euros. Cela s'est fait par étape : d'abord 200 millions d'euros, puis 210, puis 220, puis 230, puis 240 et, enfin, 250 millions d'euros.
22:33 - Quelle est la procédure pour récupérer ses gains ?
En cas de victoire, un participant du tirage Euromillions ne doit pas récupérer ses gains de la même manière s'il a parié en ligne ou dans un point de vente FDJ. Par l'application ou le site de la Française des jeux, "le montant de votre gain est crédité sur votre compte joueur", indique la FDJ sur son site. En revanche, "les participants qui se sont procuré leur grille dans un point de vente FDJ doivent retourner dans ce dernier, avec leur reçu, pour percevoir leur gain, s’il est inférieur ou égal à 30 000 euros". Dans le cas où le gain dépasse cependant cette somme, mais reste en dessous des 500 000 euros, le gagnant doit se rendre dans un centre FDJ. Au-delà de 500 000 euros de gains, le vainqueur est considéré comme un grand gagnant et doit donc composer le 09 69 36 60 60 pour être pris en charge par un service spécifique.
22:10 - Combien remportent les vainqueurs du quatrième rang de ce tirage Euromillions ?
Quarante-deux grilles, dont 10 validées en France, ont été cochées de quatre des cinq bons chiffres et des deux bons numéros étoile ce vendredi au tirage Euromillions. Avec de tels résultats, leurs détenteurs empochent toutefois seulement 1 408,90 euros.
21:47 - Un grand vainqueur au troisième rang !
Le tirage Euromillions de ce vendredi n'a ni fait de vainqueur du rang 1, ni du rang deux en France. Pour trouver les premiers petits chanceux dans l'Hexagone et Dom-Tom, il faut regarder au troisième rang. Le détenteur de cette unique grille validée en France et cochée des cinq bons chiffres, mais d'aucun numéro étoile correct, parvient à empocher 63 327,70 euros.
21:32 - Le résultat Euromillions enfin dévoilé !
On sait enfin quels chiffres il fallait avoir parié ce vendredi 10 avril 2026 pour remporter le tirage Euromillions. Il s'agit du 10, du 13, du 14, du 38, du 41 et des numéros étoile 6 et 9. En revanche, il semble que personne n'ait eu assez de chance et parié sur les bons résultats. Il n'y a en effet pas de vainqueur.