Travail le 1er-Mai : que contient la lettre des huit syndicats adressée à Sébastien Lecornu ?

Huit syndicats ont adressé une lettre à l'exécutif ce dimanche 12 avril 2026 pour lui demander d'abandonner la proposition de loi visant à permettre à plusieurs secteurs professionnels d'ouvrir leur commerce le 1er-Mai.

Le projet de loi qui vise à réformer la journée de congé du 1er-Mai pour en faire une journée de travail a suscité une levée de bouclier de la part des syndicats. En effet, huit organisations syndicales [CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU, Solidaires] ont adressé dimanche 12 avril une lettre commune à Sébastien Lecornu, Premier ministre et chef du gouvernement, rapporte BFM. Ils lui demandent notamment de ne pas convoquer de commission mixte paritaire.

La commission permettrait l'adoption rapide de la proposition de loi en élargissant le travail le 1er mai. "Monsieur le Premier ministre, on ne réforme pas ainsi brutalement un texte d'histoire sociale et de conquêtes collectives", écrivent les représentants des huit syndicats dans le courrier. Ils poursuivent en demandant au Premier ministre de renoncer à ce projet de loi : "Nous vous demandons donc de ne pas convoquer cette commission mixte paritaire de façon à respecter la démocratie sociale et la démocratie politique". .

La réponse de Sébastien Lecornu

La proposition de loi a été voulue par Gabriel Attal Voulue par Gabriel Attal. Elle s'ouvre avec la possibilité pour les salariés de certains secteurs d'activité comme la boulangerie ou les fleuristes de travailler le 1er-Mai, sur la base du "volontariat" avec une majoration de salaire. Selon le Code du travail, le 1er-Mai est "férié et chômé". En dépit de cette règle, il est quand même possible pour un boulanger ou une fleuriste d'ouvrir ce jour-là, à condition de remplir certaines conditions. Seul le commerçant lui-même peut travailler et des membres de sa famille non-salariés. Aucun employé ne le peut ce jour-là. Si la règle n'est pas respectée, une amende de 750 à 1 500 euros par salarié concerné peut être appliquée.

Vendredi dernier, les députés du camp présidentiel ont adopté une motion de rejet de leur propre texte. Cela leur permet de contourner les nombreux amendements déposés d'avoir la possibilité d'appliquer cette proposition de loi dès le 1er mai prochain à travers une Commission mixte paritaire.

À la suite de la réception de la lettre, l'exécutif a promis qu'il n'y aura pas de passage en force du texte, rapporte le Figaro. Le Premier ministre a demandé au ministre du Travail Jean-Pierre Farandou d'organiser une rencontre avec les organisations syndicales pour parvenir à une "solution efficace et acceptable". La réunion aura lieu lundi à 18 h 00.