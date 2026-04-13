Travail le 1er mai : réunion décisive à Matignon et une première victoire des syndicats

À l'issue de la réunion organisée lundi soir avec les syndicats lundi soir, le gouvernement a annoncé qu'il préférait donner du temps à la négociation sociale. Il enterre, de fait, l'application de l'élargissement dès 2026 du travail le 1er mai.

Ce lundi 13 avril à 18 heures, les syndicats, s'opposant à une proposition de loi visant à permettre à plusieurs secteurs professionnels de travailler le 1er mai, étaient invités à une réunion avec le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou et demandée par Sébastien Lecornu. L'objectif était de parvenir à trouver une "solution efficace et acceptable". Matignon souhaitait également définir "un périmètre très précis des commerces concernés par une ouverture au travail le 1er mai".

À l'issue de cette réunion, le gouvernement a annoncé le report de la convocation d'une commission mixte paritaires (CMP), qui aurait pu permettre d'entériner l'adoption de l'élargissement du travail le 1er mai dès cette année. Le ministre du Travail a préféré laisser du temps au "dialogue social de branche au plus près du terrain, ce qui impose de laisser du temps pour négocier". Un délais qui sonne pour l'exécutif comme "une opportunité de répondre très concrètement à la réelle difficulté exprimée par les professionnels, notamment les boulangers et les fleuristes, sans banaliser le travail le 1er mai", relaie Le Figaro.

La veille, dimanche 12 avril, huit organisations syndicales [CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU, Solidaires] ont adressé une lettre commune au Premier ministre Sébastien Lecornu. "Monsieur le Premier ministre, on ne réforme pas ainsi brutalement un texte d'histoire sociale et de conquêtes collectives", ont écrit les représentants des huit syndicats dans le courrier. Ils estiment que ces dérogations se feront "aux dépens des salariés". "Nous vous demandons donc de ne pas convoquer cette commission mixte paritaire de façon à respecter la démocratie sociale et la démocratie politique", ont-ils ajouté.

Pas de commission mixte paritaire mardi ?

Gabriel Attal, député et secrétaire général de Renaissance, a récemment remis sur la table une proposition de loi permettant aux salariés qui le souhaitent de travailler le 1er mai. Il voudrait mettre ce système en place dès cette année, le délai est donc très court. Traditionnellement, cette journée dédiée à la fête du Travail est la seule de l'année obligatoirement chômée et payée pour l'immense majorité des salariés français. L'ancien Premier ministre voudrait notamment permettre des exceptions pour "les commerces de bouche de proximité", les fleuristes pour la vente du muguet ou encore les établissements culturels comme les théâtre et les cinémas. Le projet prévoit, plus précisément, l'ouverture des "grandes enseignes industrielles" de boulangerie et de pâtisserie, "les chaines de glaciers et de chocolatiers, la boucherie, la charcuterie et la triperie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie, les magasins de vente de fruits et légumes ce qui inclut les grandes surfaces spécialisées, les fleuristes, jardineries, et graineteries, les cinémas, musées, salles d'expositions, salles de spectacles et centres culturels", ont indiqué les syndicats dans leur lettre. Cela se ferait sur la base du volontariat des salariés et en étant payé double. Le texte qui avait été adopté au Sénat à l'été 2025 a fait l'objet d'une motion de rejet à l'Assemblée nationale vendredi 10 avril dernier et devait donc être envoyé directement en commission mixte paritaire. Une méthode qui aurait pu accélérer son adoption.

Le gouvernement a finalement fait savoir ce lundi 13 avril, dans la journée, que cette instance parlementaire, constituée de sept députés et sept sénateurs, ne sera pas réuni tout de suite. Le Premier ministre "n’a pas l’intention de convoquer la CMP à ce stade". Il affirmait alors attendre le résultat de la réunion de ce lundi soir, ce qui rendait déjà "improbable" la convocation d'une commission mixte paritaire dès "demain dans la précipitation", a précisé Matignon. La convocation de la commission dès mardi.

Dernières mises à jour

20:03 - La "sensibilité particulière de ce sujet" prise en compte par le gouvernement Au sortir de la réunion avec les syndicats, le ministre du Travail a expliqué que "le gouvernement est conscient de la sensibilité particulière de ce sujet". Jean-Pierre Farandou a souligné que le 1er mai était "la journée des travailleurs et des travailleuses, le seul jour férié, chômé et payé". 19:35 - Recul du gouvernement qui enterre l'application de l'élargissement du travail le 1er mai dès 2026 Face à la pression des syndicats, le gouvernement a préféré repousser lundi soir la convocation d'une commission mixte paritaire (CMP). Celle-ci aurait pu permettre d'entériner l'adoption de l'élargissement du travail le 1er mai dès 2026. Comme l'a plaidé en réunion le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, le gouvernement veut laisser du temps "au dialogue sociale de branche au plus près du terrain, ce qui impose de laisser du temps pour négocier". 18:17 - La réunion en cours et déterminante La réunion entre le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou et les leaders des syndicats représentatifs devrait avoir débuté. Selon une source gouvernementale, l’issue de cette réunion est déterminante pour décider de l’ouverture ou non d’une commission mixte paritaire autour du travail le 1er mai, rapporte Le Figaro. 16:30 - La liste des établissements qui pourront ouvrir réduite ? Lors de la réunion avec les syndicats, la liste des établissements qui pourraient faire travailler des salariés le 1er mai, si la proposition de loi passe, pourrait être revue. C'est en tout cas ce qu'a affirmé dimanche 12 avril sur franceinfo Cyril Chabanier, président de la CFTC. Il a cru "comprendre que le gouvernement est assez ouvert à une discussion pour réduire la liste des établissements qui pourront ouvrir le 1er mai". "Cette loi ne nous convient pas, ce n'est plus une simple dérogation, c'est la porte ouverte à ce que tout le monde travaille. On nous parle de volontariat, mais il n'est pas réel, on l'a vu dans le travail du dimanche", a-t-il ajouté, évoquant de possibles autres réunions avec le ministre du Travail. Il espère aussi que la commission mixte paritaire soit bien décalée. Il a aussi déclaré que dans tous les cas ces dérogations ne sont pas la solution aux problèmes du pouvoir d'achat : "On ne peut pas dire à quelqu'un qui a des difficultés à remplir son frigo que la solution c'est d'aller travailler les jours fériés. Non, la solution, c'est d'avoir des négociations salariales qui soient acceptables et qui permettent de vivre décemment". 15:35 - La gauche monte aussi au créneau Olivier Faure, premier secrétaire du PS, a menacé dimanche d'une motion de censure déposée avec les autres groupes de gauche si ce texte passait. "364 jours par an, on travaille. Il y a un jour dans l’année où on ne travaille pas. On voudrait nous expliquer que là c’est une entrave incroyable à la vie collective, la vie des entreprises, c’est absolument faux. Si on n'est pas entendu, si le dialogue social ne trouve pas sa place, il peut y avoir une censure", a affirmé Olivier Faure sur France Inter. 15:00 - Les syndicats attendent des actes forts ce soir Les syndicats s'opposent à la convocation d'une commission mixte paritaire. La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a réclamé sur RTL ce lundi 13 avril des "actes très forts et très clairs" du gouvernement, alors qu'elle participera à la réunion de ce soir. "L’acte, c’est ne pas convoquer la commission mixte paritaire et [de] s’en remettre à la démocratie sociale, parce qu’on ne peut pas s’attaquer à une question comme celle du 1er-Mai en passant en force de cette manière-là", a-t-elle dénoncé. Elle déplore aussi "l'urgence" dans laquelle le sujet est remis sur la table, Gabriel Attal voulant une application cette année, à quelques semaines du 1er mai. Si elle a admis qu’on peut "peut-être remettre des choses en ordre", elle a estimé que "la loi est très claire : le 1er-Mai, ce qui peut ouvrir, c’est ce qui ne peut, par la nature de l’activité, être arrêté". 14:42 - La CMP ne devrait pas se tenir demain Après la motion de rejet du camp présidentiel acceptée à l'Assemblée nationale vendredi dernier, la proposition de loi doit être examinée en commission mixte paritaire, composée de sept députés et sept sénateurs. Sébastien Lecornu a demandé au ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, d'organiser une réunion avec les syndicats. Elle a lieu ce lundi soir à 18 heures. S'il a été évoqué une possible convocation de la commission mixte paritaire dès demain, cela ne devrait pas être le cas. "Il n'y aura pas de passage en force", a affirmé l'entourage du Premier ministre. Matignon a fait savoir ce lundi qu'il "n’a pas l’intention de convoquer la CMP à ce stade", attendant "le résultat de la réunion de ce soir". "Cela rend d’ailleurs improbable sa convocation pour demain dans la précipitation", a conclu Matignon, comme le rapporte Le Monde.

Selon le Code du travail, le 1er-Mai est "férié et chômé". En dépit de cette règle, il est quand même possible pour un boulanger ou une fleuriste d'ouvrir ce jour-là, à condition de remplir certaines conditions. Seul le commerçant lui-même peut travailler et des membres de sa famille non-salariés. Aucun employé ne le peut ce jour-là. Si la règle n'est pas respectée, une amende de 750 à 1 500 euros par salarié concerné peut être appliquée.