Cécile Kohler et Jacques Paris sur France 2 ce lundi : la première interview des ex-otages depuis leur retour

Cécile Kohler et Jacques Paris sont les invités du JT de 20h de France 2 ce lundi 13 avril. Il s'agit de leur première interview depuis leur libération et leur retour en France.

Cécile Kohler et Jacques Paris vont s'exprimer pour la première fois en direct à la télévision française depuis leur retour sur le sol national. Détenus en Iran depuis 2022, condamnés respectivement à vingt et dix-sept ans de prison pour espionnage au profit notamment d'Israël, puis assignés à l'ambassade de France à Téhéran depuis le 5 novembre 2025, la professeure de lettres de 41 ans et son compagnon, enseignant à la retraite de 72 ans, ont atterri en France mercredi dernier.

Ce lundi 13 avril 2026, ils donnent leur "première interview depuis leur libération et leur retour en France" lors du JT de 20 heures de France 2. Les "ex-otages en Iran "répondront aux questions de Léa Salamé", indique France Télévisions par voie de communiqué. Mercredi dernier, ils ont été reçus par le président de la République, Emmanuel Macron après une prise en charge par les équipes du centre de crise du Quai d'Orsay à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

"Nous ne sommes pas brisés, nous allons témoigner"

Dans la cour du palais de l'Elysée, les deux français avaient d'abord pris la parole pour remercier tous les services qui se sont mobilisés pour leur libération. "Nous sommes soulagés de revoir nos proches", a déclaré Cécile Kohler. "Nous avons vécu l'arbitraire permanent. Nous mesurons à quel point nous l'avons 'échappé belle' parce que ça aurait pu être encore bien pire", a-t-elle confié. Son compagnon s'est exprimé au sujet des conditions de détention "inhumaines" auxquelles ils étaient confrontés en Iran. Le couple souhaite désormais "transmettre un message d'espoir". "Nous ne sommes pas brisés, nous allons témoigner", assurait Jacques Paris. Des thèmes qu'ils devraient à nouveau aborder ce lundi soir sur le plateau de France 2.

Les portraits de Cécile Kohler et Jacques Paris avaient été placés en 2025 sur les grilles de l'Assemblée nationale. Une cérémonie de décrochage des portraits des anciens otages tricolores est prévue le mardi 14 avril à 12h30 annonce la présidence du Palais Bourbon. La "présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yaël Braun-Pivet, procédera, aux côtés de Cécile Kohler, de Jacques Paris et de leurs familles, au décrochage", précise le communiqué officiel. Diverses "salutations" et "hommages" sont enfin prévus en début de séance des Questions au Gouvernement dans la foulée à partir de 15 heures.