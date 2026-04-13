"Plaider-coupable" pour une peine réduite : pourquoi la mesure proposée par Darmanin divise les magistrats ?

Cette mesure de Gérald Darmanin vise à accélérer les jugements de certaines affaires criminelles. Elle consiste à réduire la peine d'un accusé s'il reconnaît les faits, mais à plusieurs conditions.

"Justice apaisée" ou "justice au rabais" ? Les magistrats se divisent sur la projet de loi Sanction utile, rapide et effective (SURE) proposé par Gérald Darmanin et examiné au Sénat à partir de ce lundi 13 avril 2026. Une majorité des barreaux ont même mené une journée de grève appelée "justice morte" ce 13 avril. Le texte se veut une réponse à la magistrature, qui se plaint d'une "submersion" des tribunaux et réclame un désengorgement de la justice française, mais fait bondir certains syndicats de la profession avec une mesure : l'instauration d'un "plaider-coupable" pour les affaires criminelles.

Déjà mise en place pour le jugement de certains délits et d'affaires financières, la procédure du "plaider-coupable" permet de raccourcir les délais entre la fin de l'enquête et la condamnation. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, souhaite étendre cette mesure aux affaires de meurtres ou de viols et affiche l'objectif de réduire le délai du jugement d'un mis en cause à six mois contre "six ans [dans une affaire] pour viol, et huit ans pour une affaire d'homicide, d'assassinat ou de narcotrafic" actuellement.

En quoi consiste le "plaider-coupable" ?

Le principe du "plaider-coupable" repose sur une négociation entre le prévenu ou l'accusé et la justice : s'il reconnaît les faits avant d'être jugé lors d'un procès, le mis en cause bénéficie d'une réduction de la peine maximum encourue. Il faut toutefois que le parquet et que la ou les victimes aient donné leur accord à ce que le mis en cause soit jugé sans procès. C'est là que le projet de loi SURE rencontre une vive opposition. Le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France (SAF) et le collectif d'avocats Colère noire condamnent "le choix d'une justice criminelle au rabais".

Les avocats opposés au texte dénoncent une absence de procès qui serait signe de justice bâclée sans respect du droit de la défense et du droit à un procès équitable pour les accusés, ni des droits des victimes. L'accusé "prend souvent la mesure de ses actes en entendant les experts" lors du procès, explique Carine Durrieu-Diebolt, avocate spécialisée en droit des victimes, qui s'oppose au texte au micro de franceinfo. Quant aux victimes, "il est essentiel que [leur] parole puisse être entendue dans un cadre judiciaire, et que le temps de l'échange soit respecté", insiste l'avocate.

Deux critiques auxquelles le procureur général près la Cour de cassation, Rémy Heitz, a répondu sur franceinfo le lundi 13 avril. Le magistrat a souligné que la négociation autour de "plaider-coupable" sera "menée par le procureur au terme d'une instruction", c'est à dire après une enquête sérieuse et "pas au sortir de la garde à vue". Elle ne pourra avoir lieu sans l'accord de toutes les parties et se fera "lors d'une audience au cours de laquelle un collectif de magistrats sera revenu sur les faits, et sur la personnalité de la victime et de l'accusé pour choisir la peine la plus adaptée", a expliqué Rémy Heitz. Des explications pas suffisamment convaincantes pour certains avocats qui, comme Carine Durrieu-Diebolt, craignent de voir les "injustices criminelles" se multiplier notamment sur des affaires graves.

"Les victimes pourront s'opposer" au "plaider-coupable"

La création d'un "plaider-coupable criminel" ne signifie pas que toutes les affaires criminelles seront jugées via cette procédure. Au contraire, elle ne concernerait qu'une minorité d'affaires selon Rémy Heitz. "Sur les 6 000 dossiers [en attente de jugement], à peu près 1 000 dossiers seront concernés" par le "plaider-coupable" a estimé le procureur général près la Cour de cassation. Devançant les craintes sur le fait que des affaires comme le procès de Joël Le Scouarnec, celui de Dominique Pélicot puissent recourir à la procédures, le magistrat a fermement écarté l'hypothèse indiquant l'improbabilité que toutes les victimes concernées dans ces affaires acceptent de se passer d'un procès. "Les victimes auront toute leur place dans cette procédure puisqu'elles pourront s'opposer", a répété Rémy Heitz.

"Cette justice négociée, c'est une justice apaisée avec une meilleure acceptation de la peine" pour l'accusé et "la possibilité pour la victime d'éviter un débat qu'elle peut vouloir éviter", insiste le magistrat.

"Juger plus vite" et "de manière intelligente" selon le procureur général

Le projet de loi SURE est censé rendre la justice française plus efficace d'après Gérald Darmanin. "La justice criminelle n'a de sens que lorsqu'elle est rendue dans des délais raisonnables, et aujourd'hui nous ne rendons plus la justice criminelle dans des délais raisonnables", déclarait le garde des Sceaux le 18 mars en Conseil des ministres. Il rappelait qu'avec "6 000 affaires criminelles" en attente de jugement, se sont "20 000 à 30 000 victimes qui attendent réparation". Le recours au "plaider-coupable" permettrait d'accélérer la procédure dans certaines affaires, mais le Syndicat de la magistrature, le SAF et le collectif Colère noire pointent "une logique gestionnaire reléguant [la justice] à une chambre d'enregistrement des peines". Selon eux, le projet de loi SURE "sacrifie encore davantage la justice criminelle, plutôt que d'envisager d'enfin y allouer des moyens supplémentaires".

Des critiques que Rémy Heitz dit ne pas comprendre. Le procureur général près la Cour de cassation voit dans cette mesure "un outil supplémentaire à la main des parties et des avocats", sans suppression d'autre voie procédurale, qui va permettre "de juger plus vite un certain nombre d'affaires et de manière intelligente", a-t-il déroulé sur franceinfo. Le magistrat rejoint cependant ses pairs concernant l'augmentation du nombre de magistrats et estime que cette mesure doit aller "de pair avec l'augmentation des moyens, j'en suis tout a fait convaincu aussi".