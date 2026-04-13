Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 13 avril 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Le tirage de ce lundi 13 avril 2026 promet une cagnotte incroyable. Quatorze millions d'euros sont mis en jeu. Quelqu'un trouvera-t-il les résultats ?

Le tirage Loto de ce lundi 13 avril 2026 propose un jackpot plutôt incroyable. Quatorze millions d'euros sont désormais mis en jeu. Pour tenter de trouver le résultat gagnant du Loto, rien de plus simple : il suffit de... commencer par participer. Et c'est bien la seule chose que l'on puisse faire : cocher au moins cinq chiffres parmi les 49 possibles et un numéro Chance entre les 10 proposés. Car parier sur les résultats n'est pas donné à tout le monde.

En ne jouant qu'une grille classique, un joueur a une chance sur 19 068 840 d'avoir le résultat Loto. C'est peu. Très peu ! Et malgré ce qu'en pensent certains, pour qui leurs chiffres fétiches ou les statistiques sont des pistes à étudier pour trouver les résultats du tirage Loto, la victoire n'est souvent que le fruit du hasard et de la chance. Tous les résultats gagnants seront délivrés ici dès que possible ici :

Les plus gros jackpots jamais remportés au tirage Loto

Si pour ce tirage 14 millions d'euros sont mis en jeu, d'autres cagnottes avant cela ont atteint des sommets. Comme le relève le site tirage-gagnant, le gros lot le plus conséquent jamais empoché s'élève à 30 millions d'euros. Il a été empoché à Orgères, le 4 décembre 2021. La même année, le 11 septembre, 26 millions d'euros avaient été remportés par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet.

Il y a aussi une belle cagnotte de 25 millions d'euros qui a été gagnée à Paris, le 5 décembre 2022. Bien avant cela, le 6 juin 2011, 24 millions d'euros avaient été empochés à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. Enfin, pour clôturer le top 5, le 19 mai 2014, un couple résident à Libourne avait remporté la coquette somme de 23 millions d'euros.