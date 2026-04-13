Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 13 avril 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage de ce lundi 13 avril 2026 promettait une cagnotte incroyable. Les résultats ont-ils été découverts par un participant ?

Le tirage Loto de ce lundi 13 avril 2026 proposait un jackpot plutôt incroyable. Quatorze millions d'euros étaient mis en jeu. Les résultats Loto ont été dévoilés depuis peu. Si le détail de la répartition des gains n'avait pas été dévoilé dans la foulée, on sait à présent qu'il n'y a pas eu de grand vainqueur. Toutefois, une grille a été cochée correctement des cinq bons chiffres. Seul le numéro Chance manque à l'appel. Son détenteur empoche ainsi 176 115 euros.

Parallèlement, ce sont pas moins de 122 grilles qui ont été cochées de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance du jour. Les heureux propriétaires étant nombreux, ils repartent avec seulement 352 euros chacun. Enfin, pour ceux qui sont parvenus à cocher que quatre des cinq bons chiffres, le gain est de 241,40 euros. Quelque 642 grilles sont dans cette situation. Retrouvez tous les résultats Loto gagnants de ce lundi soir :

Tirage du Loto du lundi 13 avril 2026 4 - 10 - 16 - 18 - 22 4

Joker+ : 0 439 100

Option 2nd tirage : 1 - 2 - 20 - 26 - 39

Codes gagnants : N 3920 1505 - S 0377 3566 - B 7087 8758 - G 9573 5515 - M 4075 8602 - R 9000 4155 - O 1082 5741 - D 2461 5276 - L 6288 6490 - S 8475 5848

Les plus gros jackpots jamais remportés au tirage Loto

Si 15 millions d'euros sont désormais mis en jeu, d'autres cagnottes avant cela ont atteint des sommets. Comme le relève le site tirage-gagnant, le gros lot le plus conséquent jamais empoché s'élève à 30 millions d'euros. Il a été gagné à Orgères, le 4 décembre 2021. La même année, le 11 septembre, 26 millions d'euros avaient été remportés par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet.

Il y a aussi une belle cagnotte de 25 millions d'euros qui a été gagnée à Paris, le 5 décembre 2022. Bien avant cela, le 6 juin 2011, 24 millions d'euros avaient été empochés à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. Enfin, pour clôturer le top 5, le 19 mai 2014, un couple résident à Libourne avait remporté la coquette somme de 23 millions d'euros.