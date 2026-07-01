Tirage du Loto : découvrez le résultat du mercredi 1er juillet 2026 [EN DIRECT]
Le tirage du Loto du mercredi 1er juillet 2026 bat son plein et le résultat tant attendu sera diffusé en direct sur cette page dès l'annonce officielle.
Ce mercredi 1er juillet 2026, la Française des Jeux convie les amateurs de jeux de hasard à un nouveau rendez-vous très suivi : un jackpot de 2 millions est en jeu ce soir lors du tirage du Loto. Des millions de Français ont déjà coché leur grille, espérant décrocher la combinaison magique. Les résultats du Loto sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.
Pour mieux appréhender les enjeux de ce soir, un coup d'œil dans le rétroviseur s'impose. Le lundi 29 juin 2026, le tirage du Loto avait livré la combinaison suivante : 1, 13, 27, 32 et 41, assortie du numéro Chance 2. Un seul joueur avait validé l'ensemble de cette grille gagnante, repartant avec l'intégralité du jackpot mis en jeu ce soir-là.
Quand le résultat du Loto transforme des dizaines de joueurs en gagnants
Si le jackpot capte naturellement toute l'attention, le tirage du Loto du 29 juin 2026 a également souri à de nombreux autres participants. Trois grilles avaient réuni cinq bons numéros sans le numéro Chance, rapportant à chacune plus de 44 000 euros. Des centaines d'autres joueurs ont touché des lots intermédiaires, illustrant la capacité du Loto à redistribuer bien au-delà du seul grand gagnant.
Le résultat du Loto, reflet d'un engouement qui ne faiblit pas
Depuis le début de l'année 2026, le Loto a récompensé plus de 1,5 million de joueurs, toutes catégories de gains confondues. Jackpots, lots intermédiaires, simples remboursements de mise : chaque tirage du Loto génère sa cohorte de chanceux à travers tout l'Hexagone. Ce volume de gagnants témoigne d'une mécanique rodée, capable de distribuer des gains à grande échelle semaine après semaine.
La probabilité de décrocher le jackpot reste pourtant vertigineuse, établie à environ une chance sur 19 millions. C'est paradoxalement cette quasi-inaccessibilité qui nourrit le mythe et entretient l'engouement autour de chaque résultat du Loto. Chaque grille vendue porte en elle une infime part d'espoir, suffisante pour maintenir le suspense intact jusqu'au dernier numéro tiré.
- En 2025, le Loto a battu un rythme record de création de millionnaires
En 2025, la FDJ a créé un nouveau millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros. Ces gains proviennent principalement des jackpots LOTO® eux-mêmes, mais aussi des codes My Million®, qui sont liés à l'Euromillions et non au Loto. Une performance qui illustre la vitalité du jeu, même si le hasard reste, comme toujours, le seul maître du tirage. Jouer est interdit aux moins de 18 ans.
- Comment récupérer ses gains au Loto en point de vente
Pour les joueurs ayant acheté leur billet en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Les gagnants disposent d'un délai de 60 jours pour réclamer leurs gains. Rappel important : jouer au Loto est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction. En cas de difficulté, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
- Quels sont les numéros qui sortent le plus souvent au Loto ?
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent dans les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 arrive en tête avec 12% de sorties, soit 129 apparitions au total, la dernière datant du 22 juin 2026. Il est suivi du 31 (128 sorties, 11,91%), du 24 (122 sorties, 11,35%), du 3 (120 sorties, 11,16%) et du 5 (119 sorties, 11,07%). Une précision importante s'impose : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages au Loto. Jouer reste interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 est disponible.