Loto : le résultat du tirage du mercredi 1er juillet 2026 [EN LIGNE]

Le tirage du Loto du mercredi 1er juillet 2026 a livré son résultat et un chanceux repart avec le jackpot de 2 millions.
Le résultat du tirage du Loto de ce mercredi 1er juillet 2026 est désormais disponible ci-dessous. La Française des Jeux avait mis en jeu un jackpot de 2 millions, attirant des millions de joueurs aux quatre coins du territoire. La combinaison gagnante est maintenant connue et le verdict est sans appel.
Un seul joueur a décroché le gros lot ce soir, en réunissant les 5 bons numéros et le numéro Chance sur sa grille du Loto. Le rang 2, réservé aux cinq bons numéros sans numéro Chance, n'a trouvé preneur chez aucun participant. En revanche, 52 grilles ont obtenu quatre bons numéros avec le numéro Chance au rang 3, chacune récompensée de 3 597 €, tandis que 448 joueurs ont touché 295 € au rang 4 avec quatre bons numéros sans numéro Chance.
Le résultat du Loto révèle une redistribution qui s'étend bien au-delà du jackpot
Si l'attention se concentre naturellement sur le grand gagnant, le tirage du Loto démontre à chaque séance une capacité à récompenser un large éventail de joueurs. Les lots intermédiaires forment une chaîne de gains qui descend en cascade depuis le sommet de la hiérarchie des rangs jusqu'aux remboursements de mise. Cette architecture de distribution constitue l'un des fondements les plus durables de l'attachement populaire au jeu.
Depuis le début de l'année 2026, le Loto a gratifié plus d'un million et demi de participants, toutes catégories confondues. Semaine après semaine, le rythme des tirages entretient une forme d'attente collective qui dépasse le seul espoir du jackpot. C'est cette promesse renouvelée à chaque grille cochée qui explique la constance de l'engouement autour du jeu.
Une chance sur 19 millions, le vertige qui nourrit chaque tirage du Loto
La probabilité d'empocher le jackpot du Loto est fixée à environ une chance sur 19 millions, un ratio qui, logiquement, devrait refroidir les ardeurs. Paradoxalement, c'est cette distance astronomique entre le joueur et le gain qui confère à chaque tirage son intensité particulière. L'infime possibilité contenue dans une grille suffit à transformer un simple bulletin en objet de toutes les projections.
Ce mécanisme psychologique, bien documenté, explique pourquoi le Loto traverse les générations sans perdre de son attrait malgré des décennies d'existence. Le résultat du Loto, qu'il couronne un gagnant ou non, rejoue à chaque tirage le même scénario suspendu entre l'improbable et l'accessible. Jouer au Loto est interdit aux moins de 18 ans.
Dernières mises à jour
- Jouer au Loto comporte des risques à ne pas ignorer
Derrière l'excitation du tirage du Loto se cachent des risques réels. Le jeu peut entraîner une addiction et est strictement interdit aux moins de 18 ans. Des situations d'endettement, d'isolement ou de dépenses excessives peuvent survenir chez certains joueurs. Si vous ou un proche êtes concernés, un service d'aide dédié est disponible au 09 74 75 13 13. Jouer doit rester un loisir encadré et responsable. Ces rappels s'appliquent à chaque tirage du Loto, sans exception.
- La sécurité des boules du Loto, une priorité absolue
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. Du côté des gains, le jackpot minimum est fixé à 2 millions d'euros. Lorsqu'il n'est pas remporté, il repart automatiquement en jeu et augmente d'un million d'euros à chaque tirage. La cagnotte moyenne remportée au Loto est d'environ 5 millions d'euros. Jouer est interdit aux moins de 18 ans.
- Le numéro Chance qui sort le plus au Loto
D'après les statistiques de la Française des Jeux, le 9 est le numéro Chance le plus fréquemment tiré au Loto, avec 117 sorties. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109 sorties), le 10 (107 sorties) et le 7 (106 sorties). En bas du classement, le 3 et le 5 affichent seulement 96 sorties chacun. Ces données reflètent les fréquences passées et ne préjugent en rien des tirages à venir. Jouer est interdit aux moins de 18 ans.
- Le record absolu du Loto à 30 millions d'euros
Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Il a été décroché à Orgères le 4 décembre 2021, un record absolu dans l'histoire du jeu. Le deuxième plus grand jackpot a quant à lui été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. La troisième place du classement revient à un gain de 25 millions d'euros enregistré à Paris le 5 décembre 2022. Jouer au Loto est interdit aux moins de 18 ans.
- Toutes les combinaisons du Loto ont la même probabilité
Au Loto, aucune combinaison n'est plus susceptible qu'une autre d'être tirée. Jouer le 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 offre exactement autant de chances de remporter le jackpot que n'importe quelle autre suite de chiffres, aussi "aléatoire" soit-elle. Ce principe mathématique fondamental s'applique à chaque tirage du Loto, sans exception. Beaucoup de joueurs pensent à tort que certaines combinaisons "logiques" ou trop régulières auraient moins de chances de sortir. Il n'en est rien. Jouer est interdit aux moins de 18 ans.
- Quels sont les numéros qui sortent le plus souvent au Loto ?
Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ désignent le 30 comme le numéro le plus fréquemment tiré au Loto, avec 12 % de sorties et 129 apparitions au total. Il est suivi du 31 (11,91 %, 128 sorties), du 24 (11,35 %, 122 sorties), du 3 (11,16 %, 120 sorties) et du 5 (11,07 %, 119 sorties). Ces données ne constituent que des statistiques et non des probabilités de tirages futurs. Jouer est interdit aux moins de 18 ans.
- Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto
Parmi les gains les plus spectaculaires jamais enregistrés au Loto, deux tirages restent gravés dans les mémoires. Le 6 juin 2011, un joueur résidant à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, avait empoché 24 millions d'euros, l'un des jackpots les plus élevés de l'histoire du jeu. Trois ans plus tard, le 19 mai 2014, c'est un couple de Libourne qui avait remporté 23 millions d'euros, complétant ainsi le top 5 des plus grandes fortunes bâties grâce au Loto. Jouer est interdit aux moins de 18 ans.
- Le top 3 des gains au Loto en 2025
Le Loto a récompensé de très gros gagnants en 2025. Le jackpot le plus élevé de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. La deuxième plus grande victoire s'élève à 20 millions d'euros, décrochés en Bretagne le 15 novembre. L'Occitanie complète ce podium avec un gain de 19 millions d'euros enregistré le 26 février. Trois régions françaises, trois fortunes bâties en un instant, qui rappellent que le Loto reste l'un des jeux les plus généreux du pays. Jouer est interdit aux moins de 18 ans.
- Comment récupérer ses gains après un tirage du Loto en ligne
Pour les joueurs ayant participé au Loto sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Jouer au Loto est interdit aux moins de 18 ans.
- Que se passe-t-il avec les gains non réclamés au Loto ?
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots non réclamés, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou lors d'opérations spéciales. Jouer est interdit aux moins de 18 ans.
- En 2025, le Loto a battu un rythme record de création de millionnaires
En 2025, la FDJ a créé un nouveau millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros. Ces gains proviennent principalement des jackpots LOTO® eux-mêmes, mais aussi des codes My Million®, qui sont liés à l'Euromillions et non au Loto. Une performance qui illustre la vitalité du jeu, même si le hasard reste, comme toujours, le seul maître du tirage. Jouer est interdit aux moins de 18 ans.
- Comment récupérer ses gains au Loto en point de vente
Pour les joueurs ayant acheté leur billet en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Les gagnants disposent d'un délai de 60 jours pour réclamer leurs gains. Rappel important : jouer au Loto est interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction. En cas de difficulté, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
- Quels sont les numéros qui sortent le plus souvent au Loto ?
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent dans les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 arrive en tête avec 12% de sorties, soit 129 apparitions au total, la dernière datant du 22 juin 2026. Il est suivi du 31 (128 sorties, 11,91%), du 24 (122 sorties, 11,35%), du 3 (120 sorties, 11,16%) et du 5 (119 sorties, 11,07%). Une précision importante s'impose : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages au Loto. Jouer reste interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 est disponible.
- Combien coûte une grille du Loto ?
Jouer au Loto nécessite d'acheter au minimum une grille à 2,20 euros lors des tirages classiques. Ce ticket de base permet de concourir pour un jackpot minimum de 2 millions d'euros. Les joueurs peuvent également prendre une option à 0,80 euro supplémentaire pour participer au second tirage. Lors des Super Loto, le prix de la grille de base passe à 3 euros. Si personne ne remporte le jackpot, celui-ci repart automatiquement en jeu et augmente d'un million d'euros à chaque nouveau tirage.
- Le record du Loto appartient à un joueur d'Orgères
Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Ce record a été établi le 4 décembre 2021 par un joueur d'Orgères. Le deuxième plus grand jackpot, lui, a été décroché le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 des plus grosses gains de l'histoire du Loto se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
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