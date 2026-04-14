Résultat Euromillions : découvrez le tirage du mardi 14 avril 2026 avant le passage à la télé !

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce mardi 14 avril 2026 fera-t-il de vous un heureux millionnaire ? Réponse d'ici peu. Le résultat du My Million est le premier dévoilé !

La semaine commence bien du côté du tirage Euromillions. Avec 14 millions d'euros mis en jeu, les joueurs seront nombreux à avoir tenté leur chance ce soir ! Les premiers résultats doivent être annoncés avant 21 heures. Il s'agit du code My Million qui permet de remporter un million d'euros. Un joueur ayant tenté sa chance en France sera, quoi qu'il arrive, tiré au sort ce soir pour remporter ce beau pactole. La suite des résultats Euromillions devrait être communiquée dans la foulée d'ici 21h30/22h au plus tard :

Comment jouer au tirage Euromillions ?

Comme chaque mardi et chaque vendredi, il est possible de tenter sa chance pour tenter de trouver les résultats Euromillions. Attention, il faut se dépêcher, les paris sont clôturés à 20h15 ! Pour ce faire, plusieurs lieux et une méthode : 1. se rendre dans le bureau de vente agréé par la FDJ, souvent un bureau de tabac, le plus proche de chez soi, acheter et cocher une grille d'au moins cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 possibles. 2. Faire la même chose, mais depuis son salon, sa terrasse ou la plage en se rendant sur l'application ou le site de la Française des jeux.

Comment remporter le tirage Euromillions ?

C'est la question que tout le monde se pose et à laquelle on ne peut malheureusement (ou pas) apporter de réponse. En effet, si trouver le résultat Euromillions était si facile, le gain serait bien moins gros et les participants laisseraient peu à peu tomber cette loterie. Pour avoir un ordre d'idée de sa chance de trouver le résultat Euromillions, sachant qu'il existe très exactement 139 838 160 de combinaisons possibles, en ne pariant que sur une, on a donc une chance sur... 139 838 160 de remporter le tirage Euromillions. Ce qui est rudement faible. Mais comme le diront les plus téméraires, qui ne tente rien n'a rien !

Jusqu'à quel montant le jackpot de l'Euromillions peut-il monter ?

Si pour ce tirage Euromillions, toute personne qui parviendra à trouver le résultat empochera 115 millions d'euros, il ne s'agit pas de la plus importante des cagnottes mises en jeu à l'Euromillions. Longtemps à 190 millions d'euros, la cagnotte maximale est désormais de... 250 millions d'euros. Ce gros lot a déjà été empoché à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025 et en France le 19 août 2025.

À contrario, avec 115 millions d'euros en jeu ce soir, on en oublierait presque, qu'à l'origine, tout est partie d'un jackpot classique dont le montant minimal, mis en jeu lors du tout premier tirage, était de 17 millions d'euros. Comme à chaque fois que quelqu'un trouve les résultats Euromillions, les compteurs sont remis à zéro et cette somme est alors proposée pour relancer les tirages. Faute de vainqueur, ce gros lot est ensuite agrémenté de millions d'euros supplémentaires.

Dernières mises à jour

20:01 - Plus que quelques minutes pour jouer au tirage Euromillions ! Tic, tac, tic tac... L'heure tourne et il ne sera bientôt plus possible de participer au tirage Euromillions de ce mardi soir. Les joueurs ont en effet jusqu'à 20h15 pour tenter de parier sur les résultats Euromillions ! 19:45 - Quel est le pays où l'on remporte le plus le jackpot Euromillions ? C'est au Royaume-Uni qu'il y a, à ce jour, le plus de vainqueurs au tirage Euromillion. Ils sont au nombre de 134. Le gain record est de 230 millions. Il a été remporté le 19 juillet 2022. La France se trouve cependant en embuscade avec 133 grands gagnants et un record enregistré le 19 août dernier. Le gain était alors de 250 millions euros. L'Espagne est le troisième pays du podium, avec ses 124 grands vainqueurs, dont un qui a réussi à empocher 190 millions d'euros le 6 octobre 2017. 19:21 - Outre la France, quels sont les autres pays qui participent au tirage Euromillions ? Les joueurs français ne seront pas les seuls à tenter leur chance ce mardi soir à l'Euromillions. Il est en effet possible de participer au tirage dans de nombreux autres pays. En tout, 12 pays européens participent, dont trois micro-États. Dans le détail, il s'agit de la France, Monaco, l'Espagne, Andorre, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Autriche, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et le Liechtenstein. 18:57 - À combien s'élève le montant de la plus grosse cagnotte jamais remportée au tirage Euromillions ? Si pour ce tirage Euromillion, toute personne qui parviendra à trouver le résultat empochera 115 millions d'euros, il ne s'agit pas de la plus importante des cagnottes mises en jeu à l'Euromillions. Longtemps à 190 millions d'euros, la cagnotte maximale est désormais de... 250 millions d'euros. Ce gros lot a déjà été empoché à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025 et en France le 19 août 2025. LIRE PLUS

Chaque mardi et vendredi, tout au long de l'année, la Française des jeux et ses homologues européens proposent un tirage Euromillions. Celui-ci permet de remporter entre 17 millions d'euros et 250 millions d'euros. Pour parvenir à empocher le jackpot, il faut trouver tout le résultat Euromillions gagnant, soit cinq chiffres et deux numéros étoile.